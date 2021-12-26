Brezilya'da yılbaşı eğlencesine yapılan silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Brezilya'nın Ceara eyaletinde bir futbol sahasında düzenlenen yılbaşı eğlencesine yapılan silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.12.2021 - 10:28

Brezilya'da yılbaşı eğlencesine yapılan silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

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'nın Ceara eyaletinde bir futbol sahasında düzenlenen yılbaşı eğlencesine yapılan silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ceara Eyaleti Kamu Güvenliği Sekreterliği, Fortaleza kentindeki bir futbol sahasında yapılan yılbaşı kutlamasına silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıda, 5 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

Yerel basında saldırı, suç örgütlerinin hesaplaşması olarak değerlendirildi.

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