Brezilya'da yılbaşı eğlencesine yapılan silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Brezilya'nın Ceara eyaletinde bir futbol sahasında düzenlenen yılbaşı eğlencesine yapılan silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.



Ceara Eyaleti Kamu Güvenliği Sekreterliği, Fortaleza kentindeki bir futbol sahasında yapılan yılbaşı kutlamasına silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.



Saldırıda, 5 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.



Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.



Yerel basında saldırı, suç örgütlerinin hesaplaşması olarak değerlendirildi.





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