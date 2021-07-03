Brezilya'da aşı anlaşmasında yolsuzluk iddiası: Bolsonaro hakkında soruşturma talebi

Brezilya'da aşı anlaşmasında yolsuzluk iddiası nedeniyle Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında soruşturma talep edildi.

Brezilya basınında çıkan habere göre, Başsavcı Vekili Humberto de Medeiros'un soruşturma talebinin, STF Hakimi Rosa Weber tarafından kabul edilmesi durumunda, Bolsonaro'nun Hindistanlı şirket Bharat Biotech'in geliştirdiği Covaxin aşısının alımında yolsuzluk yapılmasında ihmalinin bulunup bulunmadığı araştırılacak.



Soruşturma talebi, Bolsonaro'ya yakın demokrat senatör Luis Miranda'nın 20 Mart'ta devlet başkanına aşı alımındaki usulsüzlükleri bildirdiğine dair açıklamalarına dayanıyor.



Soruşturma, Bolsonaro'nun yolsuzluk iddialarının kendisine bildirilmesinin ardından yasal süreci başlatma hususunda ihmali olup olmadığını ortaya çıkarmayı amaçlıyor.



Brezilya'da senatör Luis Miranda, bir dönem sağlık bakanlığında ithalattan sorumlu birimin yetkilisi ve kardeşi Ricardo Miranda'nın Covaxin aşısı alımına ilişkin usulsüzlüklerle ilgili şikayetini, 20 Mart'ta Bolsonaro'ya bildirdiğini, 23 Haziran'da hükümetin salgın dönemindeki tutumunu araştırmak üzere Senato'da kurulan komisyonda duyurmuştu.

Brezilya hükümetinin henüz ödeme yapmadığını duyurduğu anlaşma, 20 milyon doz Covaxin aşısı karşılığında 1,6 milyar Brezilya reali (316 milyon dolar) ödenmesini içeriyor.



Miranda kardeşler, Brezilya'nın bir aracı şirket vasıtasıyla Bharat Biotech ile Şubat 2021'de Covaxin aşısının satın alımı için yaptığı anlaşmanın, aşının normal fiyatının oldukça üzerinde olduğunu iddia ediyor.



Parlamento Araştırma Komisyonuna sunulan belgeler, hükümetin aşı başına 15 dolar olarak belirlenen sözleşme bedelinin, şirket tarafından başlangıçta öngörülen doz başına 1,37 dolarlık fiyatın oldukça üzerinde olduğunu gösteriyor.



Brezilya hükümeti ise yolsuzluk iddiaları hakkında 22 Mart'ta dönemin Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello'yu bilgilendirdiğini belirtiyor.



ANLAŞMA ASKIYA ALINDI



Brezilya'da ortaya çıkan yolsuzluk iddiaları nedeniyle Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, 29 Haziran'da Covaxin aşısı satın alımı için yapılan anlaşmanın askıya alındığını duyurmuştu



Covid-19 aşısı alımı anlaşmalarında yolsuzluk yaptığı iddia edilen Sağlık Bakanlığı Lojistik Direktörü Roberto Ferreira Dias, 30 Haziran'da görevinden alınmış ve bu karara ilişkin sebep gösterilmemişti.