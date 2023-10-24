Brezilya’daki liderleri öldürülen çete 40'tan fazla aracı yaktı

Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde çete üyeleri terör estirdi. “Faustao” lakaplı Matheus da Silva Rezende adlı çete liderinin polis tarafından öldürülmesinin ardından çete üyeleri misilleme olarak şehrin farklı yerlerinde 35’ten fazla otobüs, tren ve 4 kamyonu ateşe verdi.



12 KİŞİ TUTUKLANDI

Brezilya tarihindeki en büyük saldırıların ardından konuşan Rio de Janerio Valisi Claudio Castro, saldırıları “terör eylemleri” olarak nitelendirerek, saldırılara karşı misilleme yapacaklarına dair söz verdi. Vali Castro, saldırılarla ilgili 12 suçlunun tutuklandığını belirterek, “Yarının daha sakin ve düzenli geçeceğine dair bir şüphem yok” ifadelerini kullandı. Vali Castro, bu tür suçlulara karşı 7 gün 24 saat “sert bir mücadele” yürüteceğine dair söz vererek, suçlulara devlete meydan okumaya cesaret etmemeleri konusunda uyardı.