Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 147'ye yükseldi

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 147'ye çıktığı, kaybolanların sayısının ise 125 olduğu bildirildi.

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 147'ye yükseldi

Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan yağış sonrası oluşan sellerde, can ve mal kaybı giderek artıyor.

Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 147'ye, kayıpların sayısının 125 olarak güncellendiği belirtildi.

Yaralı sayısının 800'e yükseldiği ve selden etkilenen kişi sayısının ise 2 milyon 100 bini geçtiği kaydedilen açıklamada, yerinden edilenlerin sayısının da 620 bini aştığı ifade edildi.

Açıklamada, 81 bin kişinin kilise, okul ve spor salonlarında misafir edildiği ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

FELAKET DURUMU İLAN EDİLDİ

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, halen ulaşamadıkları alanlar olduğunu belirterek, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne "felaket durumu" ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.

Felaketin etkilediği alanları iki kez ziyaret eden Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, bölgeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade etmişti.

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