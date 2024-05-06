Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 83'e yükseldi

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 83'e, kaybolanların sayısının 103'e çıktığı bildirildi.

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 83'e yükseldi

Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde hafta başından bu yana etkili olan yağış sonrası oluşan seller, can ve mal kayıplarına neden oldu.

Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 83'e, kayıpların sayısının 103'e çıktığı kaydedildi.

Felaket bölgesini ikinci kez ziyaret eden Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, bölgeye insani yardımların ulaştırılmasında hiçbir engel bulunmadığını açıkladı.

Çöken yolların ve kamu binalarının yeniden inşa edileceğini vurgulayan Lula da Silva, "Bürokrasi bu eyaleti yeniden kazanmamıza engel olamayacak. Daha fazla yağmur yağmaması için Tanrı'ya dua ediyorum." ifadesini kullandı.

Yerel basına göre, sellerden 421 bin kişi olumsuz etkilendi, 115 kasabada telefon ve internet hizmeti verilemiyor.

Evlerin ve arazilerin sular altında kalması nedeniyle binlerce kişi kasabaları terk etti.

Halen ulaşılamayan kasabalar olduğu için ölü ve kayıp sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

FELAKET DURUMU İLAN EDİLMİŞTİ

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, halen ulaşamadıkları alanların olduğunu belirterek, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne "felaket durumu" ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.

DÜNYA HABERLERİ

Donald Trump’a “sus payı” davasında yeni para cezası

Donald Trump’a “sus payı” davasında yeni para cezası

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, "eski FARC üyelerine operasyon yapılması" talimatı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, "eski FARC üyelerine operasyon yapılması" talimatı

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 84'e çıktı

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 84'e çıktı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e ateşkes uyarısı: Bu kaçırılmaması gereken bir fırsat

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e ateşkes uyarısı: Bu kaçırılmaması gereken bir fırsat

İngiliz basını, Savunma Bakanlığına ait bir sistemin hacklendiğini bildirdi

İngiliz basını, Savunma Bakanlığına ait bir sistemin hacklendiğini bildirdi

Beyaz Saray: İsrail'in Refah'a kara saldırısı düzenlemesini desteklemiyoruz

Beyaz Saray: İsrail'in Refah'a kara saldırısı düzenlemesini desteklemiyoruz

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...