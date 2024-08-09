Brezilya'da yolcu uçağı düştü: 62 ölü

Brezilya'da Cascavel ketinden Guarolhus'a giden Voepass Hava Yollarına ait ATR-72 tipi uçak, 58 yolcusu ve 4 kişilik mürettebatı ile Sao Paulo'nun kuzeyindeki Vinhedo kentinde yerleşim yerine çakıldı.

Brezilya basınında çıkan haberlerde, uçaktan sağ kurtulan olmadığı belirtildi.Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçağın kendi ekseninde dönerek dikey şekilde düşmesi yer alıyor. Kaza yerine itfaiye ekiplerinin ulaştığı ve uçağın alev aldığı görüntülere yansıdı.

Voepass şirketinden yapılan açıklamada, uçakta toplam 62 kişinin bulunduğu belirtildi.



Yetkililer, Brezilya Hava Kuvvetlerine bağlı destek bir ekibin uçağın düştüğü bölgeye doğru hareket ettiğini duyurdu.

BREZİLYA DEVLET BAŞKANI: GÖRÜNÜŞE GÖRE HEPSİ HAYATINI KAYBETTİ



Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Sao Paulo eyaletine bağlı Vinhedo şehrinde meydana gelen kazanın ardından yaptığı açıklamada, “Herkesin ayağa kalkmasını ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmasını rica ediyorum. Çünkü Sao Paulo'daki Vinhedo şehrinde 58 yolcu ve 4 mürettebat bulunan bir uçak düştü ve görünüşe göre hepsi hayatını kaybetti” dedi.

