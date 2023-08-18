Brezilyalı Hacker'dan seçim itirafı: "2022'de elektronik oyları çalmamı istedi"

Ancak ayrıntılı ifadesinde Bolsonaro'nun 10 Ağustos 2022'de başkanlık seçimlerinde kendisiyle görüşme gerçekleştirdiği ve seçim sonuçlarını değiştirmesini istediği belirtildi.



Eski Başkan Javer Bolsonaro'nun avukatları ise yaptıkları açıklamada herhangi bir kanıt olmaksızın yanlış bilgi ve iddiaları gündeme getirmekle suçladıkları Neto hakkında adli işlem başlatacaklarını söyledi.



Neto, Bolsonaro'nun bu hack girişimiyle seçmenlere Brezilya'daki oylama sisteminin güvenilir olmadığını göstermek istediğini belirtti.



Bolsonaro'nun rakip adayı Luiz Inacio Lula da Silva, 30 Ekim 2022'de yapılan başkanlık seçimlerini oyların %50,9'unu alarak kazanmıştı.

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