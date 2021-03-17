Brezilyalı politikacıdan akıllara durgunluk veren teklif: Covid-19’u bitirmek için helikopterlerle halka dezenfektan sıkalım

Brezilya’da bir politikacı, corona virüsü yukarıdan yok etmek için helikopterler ve uçaklar aracılığıyla el dezenfektanı püskürtülmesini önerdi.

BREZİLYA PANDEMİNİN EN YOĞUN DÖNEMİNİ YAŞIYOR



Gülünç teklifin, 13 aydır ülkede devam eden pandeminin en ölümcül aşamada mücadele ederken gelmesi büyük tepki çekti. Covid-19 kaynaklı günlük ölüm sayısının 2 bini geçtiği Brezilya’da toplam vaka sayısı 11 milyon 600 bini, toplam ölü sayısı ise 282 bini aştı. Ayrıca, corona virüsün P1 varyantıyla mücadele eden ülkede sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Tüm bunlar brilikte Brezilya, vaka ve ölü sayısı bakımından ABD’nin ardından dünyada ikinci sırada bulunuyor.

"HELİKOPTERLE DEZENFEKTAN SIKALIM, ÇÜNKÜ VİRÜS HAVADA YAYILIYOR"



Akıllara durgunluk veren öneri Rio Grande do Sul eyaletini temsil eden konsey üyelerinden biri olan Alberi Dias tarafından yapıldı. Turizm kasabası Canela’da yerel politikacıların bir araya geldiği toplantında konuşan Dias, “Burada helikopterleri ve uçakları olan çok sayıda iş insanımız var. El dezenfektanın sıvı versiyonu olup olmadığını bilmiyorum ama ben onu yukarıdan püskürtmeninin etkili olabileceğini düşünüyorum. Çünkü corona virüs havada yayılıyor” dedi.



50 yaşındaki politikacı, "Bitkilere tarım ilacı püskürtmek için uçakları kullanıyorlar. Alkolün bu kadar zararlı olacağını düşünmüyorum” dedi.

ÖLÜMCÜL SONUÇLARI OLABİLİR



Ancak, Dias’ın düşüncesinin aksine uzmanlar havadan dezenfektan sıkmanın sağlığa birçok zararı olacağını düşünüyor. Bunlar arasında, havadan büyük miktarlarda püskürtülecek jelin göze ve cilde zarar vermesi, hatta yanık ve körlüğe neden olması, içme sularını zehirlemesi, sokak hayvanları ve bitkilere zarar vermesi gibi hayati durumlar bulunuyor.



DALGA KONUSU OLDU

Dias’ın önerisi hali hazırda sosyal medyada büyük bir tepki çekti ve alay konus oldu. Guardian’a konuşan ismi açıklamayan bir başka meclis üyesi, Dias’ın önerisine gülüp geçtiklerini belirterek " Halk yalnızca, politika dürüst insanlar tarafından yürütüldüğünde kar eder” yorumunu yaptı.



Sosyal medyada ise Dias’ın teklifine iilişkin, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun bir yılda ülkedeki 4. sağlık bakanını atamasına atıfta bulunarak, "Bu adam sağlık bakanı olmaya hazır" şeklinde dalga geçti.

Öte yandan Bolsonaro, şehirlere dezenfektan yağdırmayı henüz önermedi, ancak daha önce hiçbir bilimsel bir temeli olmamasına rağmen, halka defalarca hidroksiklorokin ve antiparazitik ilaç kullanma tavsiyesi verdi.

OTELDE CORONA VİRÜS PARTİSİ