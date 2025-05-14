Brezilyalı süper sığır dünyayı ele geçiriyor

Zebu, Hindistan kökenli, sıcak iklime ve parazitlere dayanıklı bir sığır türü. 19. yüzyılda Brezilya’ya getirilen bu ırk, ülkenin tropikal koşullarına uyum sağladı ve hızla yayıldı. Günümüzde Brezilya’daki yaklaşık 239 milyon baş sığırın yüzde 80’ini zebular oluşturuyor. Bu yaygınlık, ülkenin tarım ve hayvancılıktaki büyümesini destekledi ve Brezilya’yı dünyanın en büyük net gıda ihracatçılarından biri haline getirdi.



Zebu ırkının gelişimi, 1970’lerde devlet destekli tarım politikaları ve Embrapa adlı tarım araştırma kurumunun çalışmalarıyla hız kazandı. Tropikal koşullara uygun yem bitkileri ve zebu ıslah programları sayesinde hayvanların verimliliği artırıldı. 1997'den bu yana kesilen ineklerin ortalama ağırlığı yüzde 16 arttı.

2023'TE REKOR KIRDI

Zebular sadece et üretimiyle değil, genetik değeri yüksek bireyleriyle de öne çıkıyor. ExpoZebu’da düzenlenen açık artırmalarda milyonlarca dolarlık satışlar yapılıyor. 2023’te Viatina-19 adlı bir zebu ineği, 4 milyon dolarlık satış fiyatıyla rekor kırdı. Bu hayvanlar genellikle birden fazla sahip tarafından paylaşılıyor, yumurtaları toplanarak ticari amaçlarla kullanılıyor ve genetik mirasları korunmak üzere klonlanıyor.



Bu gelişmeler, Brezilya’nın dünya sığır eti ihracatının yaklaşık dörtte birini gerçekleştirmesini sağladı. Ülkenin kısa süre içinde şap hastalığından tamamen arınmış ülke ilan edilmesi bekleniyor. Bu durum, Brezilya etine yönelik ticari engellerin azalmasına ve ihracatın daha da artmasına olanak sağlayabilir.



Yetkililer, zebu ırkı sayesinde Brezilya'nın et üretiminde verimlilik ve rekabet gücünü artırdığını belirtiyor. Ülkenin bu alandaki hedefi net: “Daha iyi ineklerle, daha güçlü bir tarım ekonomisi.”