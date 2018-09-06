Brezilya Sosyal Demokrat Partisi'nin devlet başkanı adayı Jair Bolsonaro'nun, Juiz de Fora kentindeki seçim kampanyası esnasında henüz kimliği açıklanmayan bir kişi tarafından bıçaklandığı belirtildi. Brezilya polisinin zanlıyı gözaltına aldığı bildirildi.

Saldırının babasının destekçilerinin omuzlarında konuşma yaparken meydana geldiğini belirten Bolsonaro'nun oğlu, Flavio, Twitter hesabından karnından bıçaklanan babasının çevredeki bir hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.

Seçim anketlerinde birinci sırada yer alan Bolsonaro'nun bıçaklandığı sırada çekilen video, birçok sosyal medya hesabından paylaşıldı.



BREZİLYA'NIN TRUMP'I OLARAK BİLİNEN BOLSONARO KİMDİR?



Brezilya'da 7 ve 28 Ekim tarihleri arasında yapılacak seçimlerin anketlerinde eski devlet başkanı Lula da Silva, geçtiğimiz cuma günü Brezilya yüksek mahkemesinin aldığı kararla seçimlere girme şansını kaybetti. Silva'nın ardından seçim anketlerinde birinci sıraya yerleşen sağcı, popülist Jair Bolsonaro ordudan emekli bir binbaşı.



1964-1985 yılları arasında ülkedeki askeri dikta rejiminde orduda görev yapan Bolsonaro, o dönemi Brezilya için yükseliş ve özüne dönüş yılları olarak tanımlıyor.



1988 yılında başkent Rio'nun yerel meclisine üye olarak giren Bolsonaro, daha sonra 1990'da Hristiyan Demokrat Parti'den federal meclise girmeyi başardı.



Uzun yıllar parlamentoda ırkçı, cinsiyetçi ve göçmen karşıtı söylemleriyle tanınan Bolsonaro, "Ülkenin en radikal politikacısı" olarak anılıyor.

