Brezilya'nın eski Başkanı Bolsonaro kara para aklamakla suçlanıyor

Brezilya Federal Polisi eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu kara para aklama ve suç ortaklığı ile suçladı.

Brezilya'nın eski Başkanı Bolsonaro kara para aklamakla suçlanıyor

Federal Polisi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu, aşırı sağcı liderin görevde olduğu dönemde Suudi Arabistan'dan aldığı beyan edilmemiş elmaslarla bağlantılı olarak kara para aklama ve suç ortaklığı ile suçladı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi henüz iddianameyle birlikte polis raporunu almadı.

Başsavcı Paulo Gonet raporu inceledikten sonra Bolsonaro hakkında suç duyurusunda bulunup bulunmayacağına ve Bolsonaro'yu mahkemeye çıkmaya zorlayıp zorlamayacağına karar verecek.

3 MİLYON DOLARLIK MÜCEVHERLERİ ÜLKEYE SOKMAYA ÇALIŞMAKLA SUÇLAMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Federal Polis Bolsonaro'yu 3 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen elmas mücevherleri ülkeye sokmaya çalışmak ve iki lüks saati satmakla suçlamıştı.

Polis Ağustos ayında Bolsonaro'nun Suudi Arabistan'dan hediye olarak aldığı iki lüks saatin yaklaşık 70.000 dolarlık satışından nakit para aldığını açıklamıştı.

Brezilya'nın eski Başkanı Bolsonaro kara para aklamakla suçlanıyor - 1

YÜZDE 50'SİNE DENK BİR VERGİ ÖDEMEK ZORUNDA

, yurtdışından uçakla gelen vatandaşlarının 1.000 dolardan fazla olan mallarını beyan etmelerini ve bu muafiyetin üzerindeki herhangi bir miktar için değerinin yüzde 50'sine eşit bir vergi ödemelerini zorunlu kılıyor.

Mücevherler Suudi Arabistan'dan Brezilya'ya bir hediye olsaydı vergiden muaf olacaktı, ancak Bolsonaro'nun kendisine ait olmayacaktı. Aksine, başkanlık koleksiyonuna eklenmiş olacaktı.

Soruşturma, Bolsonaro'nun COVID-19 kayıtlarında tahrifat yaptığı iddia edilen eski yardımcısı Mauro Cid'in Haziran 2022'de ABD'deki bir mağazaya toplam 68.000 dolar karşılığında bir Rolex saat ve bir Patek Philippe saat sattığını gösterdi.

Bu saatler 2019 yılında Suudi Arabistan hükümeti tarafından hediye edildi.

Eski başkanın en büyük oğlu ve halen senatör olan Flavio Bolsonaro, Perşembe günkü iddianamenin ardından yaptığı açıklamada babasına yönelik zulmün "bariz ve utanmazca" olduğunu söyledi.

Kaynaklardan birine göre polis, Bolsonaro'nun yanı sıra Cid ve iki avukatı Frederick Wassef ve Fabio Wajngarten'in de aralarında bulunduğu 10 kişiyi daha suçladı.

Wassef yaptığı açıklamada soruşturmanın nihai raporuna erişiminin olmadığını söyledi ve gizli yürütülmesi gereken bir soruşturmanın basına seçici bir şekilde sızdırılmasını kınadı.

2030'A KADAR HİÇBİR SEÇİME ADAY OLAMAYACAĞINA KARAR VERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Brezilya'nın en üst düzey seçim mahkemesi Bolsonaro'nun 2022'deki seçimlerde başkanlık yetkilerini kötüye kullandığına hükmetmiş ve Bolsonaro'nun 2030'a kadar herhangi bir seçimde aday olamayacağına karar vermişti.

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