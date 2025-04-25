Brezilya’nın eski devlet başkanı gözaltına alındı

Brezilya’nın eski devlet başkanlarından Fernando Collor de Mello, ülkenin kuzeydoğusundaki Maceio kentinde gözaltına alındı.



Collor de Mello, 2023 yılında “yolsuzluk ve para aklama” suçundan 8 yıl, 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yüksek Mahkeme, eski devlet başkanının mahkumiyetine yaptığı itirazı reddederek hapis cezasının infazına başlanmasına hükmetmişti.



“TESLİM OLMAK İÇİN BAŞKENTE GİDİYORDU”



Eski devlet başkanının avukatı Marcelo Bessa, müvekilinin yerel saatle 04.00 sıralarında Brezilya’nın başkenti Brasilia’ya gittiği sırada gözaltına alındığını duyurdu. Avukatının açıklamasına göre, Collor de Mello, Yüksek Mahkeme Hakimi Alexandre de Moraes’in yakalama kararının ardından teslim olmak üzere başkente gitmeyi planlıyordu.



Bessa, açıklamasında, Collor de Mello’nun Alagoas eyaletinin başkenti Maceio’da federal polis tarafından gözaltında tutulduğunu belirtti.



KONGRE TARAFINDAN GÖREVDEN AZLEDİLMİŞTİ



Collor, Brezilya’da 1985 yılında son askeri diktatörlüğün sona ermesinin ardından halk oylaması ile seçilen ilk devlet başkanı olmuştu. Yüksek Mahkeme, perşembe günü Collor’a verilen hapis cezasını onamıştı.

Collor’un avukatı ise perşembe günü yaptığı açıklamada, karar karşısında “şaşkınlık ve endişe” duyduğunu belirtmiş, ancak eski başkanın emre itaat edeceğini bildirmişti.



2023 yılında mahkum edilen Collor, o dönemde devlet petrol şirketi Petrobras’ın iştiraki olan bir şirketten yaklaşık 5,28 milyon dolar rüşvet almakla suçlanıyordu.

1990 yılında devlet başkanı olarak göreve başlayan Collor, Kongre’nin bundan iki yıl sonra ayrı bir yolsuzluk skandalıyla bağlantılı olarak azledilmesi sonrası görev süresini tamamlayamamıştı. Yüksek Mahkeme, eski devlet başkanını 1994 yılında bu davada beraat ettirmişti.

Collor, ardından Alagoas eyaletinden senatör seçildi. Alagoas valiliği için yarışan ancak seçimi kazanamayan siyasetçi, 2023 yılının başında Kongre’den ayrıldı.

