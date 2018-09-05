Brezilya'da 7 ve 28 Ekim tarihleri arasında yapılacak seçimlerin anketlerinde eski devlet başkanı Lula da Silva'yı ikinci sırada ve yakından takip eden aşırı sağcı, popülist Jair Bolsonaro ordudan emekli bir binbaşı.



1964-1985 yılları arasında ülkedeki askeri dikta rejiminde orduda görev yapan Bolsonaro, o dönemi Brezilya için yükseliş ve özüne dönüş yılları olarak tanımlıyor.



1988 yılında başkent Rio'nun yerel meclisine üye olarak giren Bolsonaro, daha sonra 1990'da Hristiyan Demokrat Parti'den federal meclise girmeyi başardı.



Uzun yıllar parlamentoda bu parti saflarında ırkçı, cinsiyetçi ve göçmen karşıtı söylemleriyle tanınan Bolsonaro, "Ülkenin en radikal politikacısı" olarak anılıyor.



Güney Amerika solu Brezilya'da iktidar için yarışan Jair Bolsonaro'yu "mide bulantısı" olarak nitelendiriyor.

KADINLARA DAHA AZ MAAŞ VERİLMESİNİ SAVUNUYOR



2014'de parlamentoya Rio'dan en yüksek oyu alarak girmeyi başaran Bolsonaro, görev yaptığı yıllar içerisinde verdiği 173 yasa teklifinden sadece bir kaçının kabul edilmiş olmasıyla da biliniyor.

Çünkü Bolsonaro'nun yasa teklifleri, kürtajın yasaklanması, işe alımlarda ırklararası eşitliği önceleyen yasaların lağvedilmesi, kadınların daha az maaş alması, eşcinsel ilişkilerin resmen yasaklanması gibi konular hakkındaydı.



Kendi partisininin de reddettiği Jair Bolsonaro geçen yıl Sosyal Liberal Parti'ye geçerek başkanlığa adaylığını açıkladı. Ülkede yüzde 20'ye yakın desteği bulunan radikal aday, ikinci tura geçerse sağ oyları kendi safına çekebilir.



ORTADOĞU'YA "DÜNYANIN ÇÖPLÜĞÜ" DİYOR



Göçmen politikası çok sert tedbirleri içeren Bolsonaro Haiti, afrika ve "dünyanın çöplüğü" şeklinde tanımladığı Ortadoğu'dan gelen göçmenlerin Brezilya'ya göçmen olarak kabul edilememesi gerektiğini savunuyor.

Bolsonaro ayrıca Brezilya'daki şiddet olaylarının yoksul mahallelerden - gecekondu yani "Favela"lardan kaynaklandığını bu yüzden bu bölgelerde "doğum kontrolüne gidilmesi" gerektiğini söylüyor.

Ortadoğu'yu "dünyanın çöplüğü" olarak nitelendiren Jair Bolsonaro kadınlara daha az maaş ödenmesini savunuyor.

Hakkında "Brezilya'nın Trump'ı” yakıştırması yapılan Bolsonaro'nun bir kadın siyasetçi hakkında "çok çirkin olduğundan ötürü tecavüz edilmeye değer olmadığı" yorumunda bulunması büyük tepkilere neden olmuştu.



"BEYAZ ELDİVENLİ" DARBE



Bolsonaro, Brezilya'da solun egemenliğini sona erdireceğine inanıyor. Bazı siyasi gözlemciler,

askeri yöntem ve darbeyle Brezilya'da iktidarın değiştirilemediğini ancak Bolsonaro ile "beyaz eldivenli" bir darbe yapılacağını öne sürüyorlar.



TRUMP HAYRANI OLDUĞUNU GİZLEMİYOR



Avrupa medyası da, iktidara gelmesi durumunda Bolsonaro'nun ABD'nin desteğiyle bir siyasi darbe yapabileceğine ve uzun süre iktidardan ayrılmayacağına dikkat çekiyor. Bolsonaro ise, ABD Başkanı Donald Trump'a büyük hayranlık duyduğunu gizlemiyor.