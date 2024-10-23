BRICS toplantısı ne zaman? (BRICS toplantı takvimi)

GENİŞLEMESİ GÜNDEMDE



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 Eylül'de yaptığı açıklamada, BRICS'e 34 ülkenin "çeşitli şekillerde" dahil olmak istediğini söylemişti.



Türkiye'nin de ilgi gösterdiği BRICS'in genişleme sürecine ilişkin konuşan Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 11 Ekim'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "BRICS'in kapıları, birliğin temel prensiplerini ve hedeflerini paylaşan, benzer düşünen devletlere açıktır. Birlikle ilgili yeni bir olası genişleme sürecine gelince, bu konuda farklı görüşler bulunmaktadır." demişti.



Yüksek Mesleki Gelişim Merkez Komitesi Müdür Yardımcısı Aleksandr Korolev, Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi (RIAC) için kaleme aldığı makalede, BRICS'in esnek ve gayriresmi bir yapıda bulunduğuna işaret etti.



Bu durumun da dünyadaki bir çok ülke için BRICS üyeliğini daha cazip hale getirdiğini belirten Korolev, "Üye adayları, BRICS'e katılmanın zahmetsiz bir süreç olduğunun farkındadır. Üyeliğe, ekonomik kaynakların kaybı veya ulusal egemenliğin devredilmesi şeklinde ek maliyetler veya mağduriyetler eşlik etmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.



Uzmanlar, BRICS'e gösterilen uluslararası ilgi nedeniyle birliğin yeni üyelerle genişlemesinin ve farklı formatlarda işbirliğine yönelik atılacak olası adımların Kazan'daki zirvenin ana gündem maddelerinden birisi olacağına işaret ediyor.



KÜRESEL EKONOMİDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP



Başlangıçta Güney Afrika'yı içermeyen "BRIC" kısaltması, 2001'de İngiliz ekonomist Jim O'Neill tarafından Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in büyüme potansiyelini vurgulayan bir makalede kullanılarak literatüre girmişti.



Birliğin kuruluşu ise Rusya'nın girişimleriyle ABD ve Batılı ülkelerin küresel hakimiyetini dengeleyecek gayriresmi bir platform olarak 2009'a dayanıyor. Güney Afrika'nın da bir yıl sonra davet edilmesiyle birlik bugünkü BRICS adını aldı.



Bu yıl 4 yeni ülkenin katılmasıyla toplam üye sayısı 9'a yükselen BRICS, dünya ekonomisinde de önemli bir yere sahip.



Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, Çin, 18,5 trilyon dolarlık ekonomisiyle birliğin bu alanda açık ara lideri konumunda. Hindistan 4,1 trilyon dolar, Brezilya 2,2 trilyon dolar, Rusya 1,9 trilyon dolar trilyon dolar, Güney Afrika ise 373 milyar dolar büyüklükteki ekonomileriyle Çin'i takip ediyor.



Üye ülkeler aynı zamanda dünyadaki toplam toprakların yaklaşık yüzde 30'una, nüfusunun yaklaşık yüzde 45'ine ve petrol üretiminin de yaklaşık yüzde 45'ine sahip konumda. Dünyadaki mal ticaretinin de yaklaşık dörtte biri BRICS ülkeleri tarafından gerçekleştiriliyor.