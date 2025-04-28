BRICS toplantısında gündem Trump: "Bakanlar hazırlık yapıyor"

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde gerçekleştirilen toplantının, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu ve kısa süre önce altı yeni üyenin katılımıyla genişleyen grubun, ticarette "tek taraflı önlemleri" eleştiren ortak bir bildiri yayımlamasıyla sonuçlanması bekleniyor.



Brezilyalı Büyükelçi Mauricio Lyrio, "Bakanlar, çok taraflı ticaret müzakerelerinin ticaretteki ana hareket ekseni olduğunu yeniden teyit eden bir deklarasyon üzerinde çalışıyor" dedi.

Lyrio ayrıca, "Bunun yanında, herhangi bir kaynaktan gelen tek taraflı önlemlere yönelik eleştirilerini de yineleyecekler; bu, BRICS ülkelerinin uzun süredir benimsediği bir tutum" ifadelerini kullandı.



Geçen yıl Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, Endonezya ve İran'ın katılımıyla genişleyen BRICS grubu, ABD'nin ticaret politikalarından kaynaklanan ciddi zorluklarla karşı karşıya.



Çin, ABD'ye yaptığı ihracatlarda yüzde 145'lik gümrük vergisiyle karşı karşıya kaldıktan sonra bildiride daha sert bir dil kullanılması için baskı yaptı. Ancak müzakerelere aşina bir kaynağa göre, nihai metin eleştirel olacak fakat doğrudan çatışmacı bir üslup içermeyecek.



Trump, BRICS ülkelerinin ticarette doları devre dışı bırakacak ortak bir para birimi oluşturma girişimlerine karşı çıkarak, böyle bir adım atılması halinde yüzde 100 oranında ek gümrük tarifeleri uygulama tehdidinde bulunmuştu.



Reuters'ın Şubat ayında bildirdiğine göre, Brezilya BRICS dönem başkanlığı sırasında ortak para birimi hedefini şimdilik rafa kaldırdı. Ancak izlenen gündem, küresel ticarette ABD dolarına olan bağımlılığın azaltılmasının önünü açabilir.



Kasım ayında Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne hazırlık kapsamında, BRICS dışişleri bakanları iklim finansmanı konusunda ortak bir tutum belirlemeyi de görüşecekler. Bu konu, Brezilya'nın dönem başkanlığı için kilit bir öncelik taşıyor.

BRICS NEDİR?

BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti) terimi, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın ekonomilerini kastetmek için kullanılır. BRICS, bu ülkelerin İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşur.

2011 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti’nin birliğe katılmasına kadar orijinal dört üye BRIC (ya da İngilizce “the BRICs”) olarak adlandırılmıştı. Aynı yıl Çin’in Sanya kentinde düzenlenen zirveye Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma’nın da katılımı ile BRIC grubu adını BRICS olarak değiştirdi.



BRICS ülkeleri arasındaki ikili ilişkiler eşitlik, karşılıklı olarak devlet işlerine karışmama ve ortak fayda ilkeleri üzerine kuruludur.



“BRIC” terimi 2001 yılında o zamanki Goldman Sachs Yatırım Bankası başkanı Jim O’Neill tarafından, Building Better Global Economic BRICs isimli yayınında ortaya atılmıştır.[3] Orijinal dört üyenin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) dışişleri bakanları Eylül 2006’da New York’ta buluştular. Tam kapsamlı bir diplomatik buluşma 16 Haziran 2009’da Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde gerçekleşti.



Afganistan, Arjantin, Lübnan, Endonezya, Meksika ve Türkiye daha önce BRICS grubuna tam üyeliğe olan ilgilerini dile getirdi. İran, Mısır, Nijerya, Sudan, Suriye ve en son olarak Bangladeş ve Yunanistan ise BRICS grubuna katılma yolunda adım atabileceklerini dile getirdiler.

