BRICS ülkelerinden, Gazze'de koşulsuz ateşkes çağrısı

Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi kapsamında ortak bildiri yayımlandı.



Bildiride, Gazze Şeridi'nin, Filistin'in "vazgeçilmez bir parçası olduğu" belirtilerek, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarından tamamen çekilmesinin yanı sıra Gazze'de kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanması çağrısı yapıldı.



Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne "bağlılığın" ifade edildiği bildiride, "Suriye'nin yönettiği, sahip olduğu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı temelinde Birleşmiş Milletlerin yardım sağladığı" barışçıl ve kapsayıcı bir sürecin desteklendiği vurgulandı.



Bildiride, 13 Haziran 2025'ten bu yana İran'a yönelik "askeri saldırıların kınandığı", bunların uluslararası hukuku ve BM Şartı'nı ihlal ettiği kaydedilerek, Orta Doğu'da güvenlik riskinin artmasından endişe duyulduğu belirtildi.



Suriye topraklarının bir kısmının İsrail "işgali altında olması" kınanarak, bunun uluslararası hukuku ve 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'nı ihlal ettiği belirtilen bildiride, İsrail'in Suriye'deki güçlerini geri çekmesi çağrısı yapıldı.



SUDAN VE HAİTİ'DEKİ DURUM



Sudan'da yaşanan insani krizden derin endişe duyulduğu aktarılan bildiride, bölgede derhal kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanması ve çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi çağrısı yapıldı.



Bildiride, Sudan halkı için sürekli, acil ve kesintisiz insani yardım erişiminin sağlanmasının önemine de vurgu yapıldı.



Haiti'deki insani ve ekonomik durumun her geçen gün daha da kötüleştiği ifade edilen bildiride, ülkedeki insani krizin ancak uluslararası toplumun desteğiyle çözülebileceği vurgulandı.



Bildiride, çetelerin ortadan kaldırılması, ülkedeki güvenlik durumunun iyileştirilmesi ve uzun vadeli kalkınmanın sağlanmasına yönelik çabaların desteklenmesi talep edildi.



TARİFELER KINANDI



Bildiride, gittikçe yaygınlaşan tarife uygulamalarının küresel ticaret sistemini tehdit ettiği vurgulanarak, tarifelerin küresel tedarik zincirlerini bozduğu, uluslararası ekonomik ve ticari faaliyetlere belirsizlik oluşturduğu ve ekonomik eşitsizlikleri arttırdığı belirtildi.



Bu durumdan ciddi endişe duyulduğu kaydedilen bildiride, kurallara dayalı, açık, şeffaf, adil ve kapsayıcı çok taraflı ticaret sistemine destek yinelendi.



Ayrıca, Ukrayna'nın 1 Haziran'da Bryansk, Kursk ve Voronezh bölgelerindeki köprüler ile demir yolu altyapısını ve "kasten sivilleri hedef alan" bombalı saldırıları kınandı.



Bildiride, Endonezya ve diğer ülkelerin BRICS üyesi olmasından dolayı duyulan memnuniyet ifade edildi.



RİO DE JENEİRO'DA BRICS ZİRVESİ



17. BRICS Liderler Zirvesi, Dönem Başkanı Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde 6-7 Temmuz'da düzenleniyor.



Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS, dünya ekonomisinde önemli yere sahip bulunuyor.