BRICS'ten "ticarette artan korumacılığa" tepki

Toplantıya ev sahipliği yapan Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, dönemin BRICS dönem başkanlığını yürüten ülke olarak yaptığı açıklamada, 11 üyeli bloğun “korumacılığı kesin bir dille reddettiğini” belirtti.

Trump’ın ismini doğrudan anmasa da, açıklamanın hedefi açıkça ABD’nin ticaret politikalarıydı.



Trump, Ocak ayında Beyaz Saray’a geri dönmesinden bu yana onlarca ülkeye yüzde 10 oranında genel bir gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı. Çin ise daha sert etkilendi; bazı Çin ürünlerine yüzde 145’e varan oranlarda vergi uygulanıyor.

Buna karşılık Pekin yönetimi de ABD mallarına yüzde 125 oranına varan vergilerle misillemede bulundu.



2009 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan BRICS grubu; son yıllarda Mısır, Etiyopya, Endonezya, İran, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin katılımıyla genişleyerek 11 üyeye ulaştı. Bu grup, Batı dışı güçlerin bir araya geldiği önemli bir diplomatik platform haline geldi.



Rio’daki toplantıda dışişleri bakanları, Ekim ayında yapılacak liderler zirvesinden önce bir araya gelirken, ortak bir bildiri yayımlanmasa da, Brezilyalı Bakan Vieira “ticaret çatışmaları ve gümrük tarifeleri konusunda mutlak bir fikir birliği” olduğunu vurguladı.