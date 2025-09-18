Brigitte Macron, kadın olduğunu kanıtlamak için bilimsel kanıt sunacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşinin uğradığı zorbalığa karşı mahkemeye yeni belgeler sunacağı açıklandı.

Brigitte Macron'un, "kadın olduğunu kanıtlamak için" ABD mahkemesine fotoğrafik ve bilimsel kanıtlar sunmayı planladığı bildirildi.

Avukatlar, Brigitte Macron'un erkek olarak doğduğunu iddia eden sağcı influencer Candace Owens'a karşı açtıkları hakaret davasında bu belgeleri sunacak. Owens'ın avukatları ise davanın reddi için bir dilekçe sundu.

"CUMHURBAŞKANI ÇOK ETKİLENDİ"

BBC'ye konuşan Macron çiftinin avukatı Tom Clare, First Lady Brigitte'in, bu iddiaları “inanılmaz derecede üzücü” bulduğunu ve Emmanuel Macron'un bu durumdan etkilendiğini söyledi. Clare, “Kariyer ve aile hayatını aynı anda yürütmeye çalışan herkes gibi, aileniz saldırıya uğradığında bu sizi yıpratır. O da bir ülkenin cumhurbaşkanı olduğu için bundan muaf değil” dedi.

"BUNU KANITLAMAK ZORUNDA OLMAK İNANILMAZ ÜZÜCÜ"

Avukat, bilimsel nitelikte uzman tanıklıklarının ortaya çıkacağını ve çiftin, iddiaların yanlış olduğunu “hem genel hem de özel olarak” tam olarak kanıtlamaya hazır olduğunu dile getirdi. Clare, “Böyle bir kanıt sunmak için kendinizi bu duruma maruz bırakmak zorunda kalmak inanılmaz derecede üzücü” diye ekledi.

Macron çiftinin Brigitte'in hamile ve çocuklarını büyütürken çekilmiş fotoğraflarını sunup sunmayacağı sorulduğunda, Clare bunların mevcut olduğunu ve mahkeme usullerine uygun şekilde sunulacağını söyledi.

İDDİALAR NASIL ORTAYA ATILDI?

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan, muhafazakar ABD medyası Daily Wire'ın eski yorumcusu Owens, Brigitte Macron'un erkek olduğu iddiasını defalarca dile getirdi.

Mart 2024'te, bu iddiaya “tüm mesleki itibarını” koyacağını iddia etti. Bu iddia, yıllar önce çevrim içi ortamlarda, özellikle de Fransız blogcular Amandine Roy ve Natacha Rey'in 2021'de YouTube'da yayınladıkları bir videoda ortaya atılmıştı.

Macron çifti, 2024'te Fransa'da Roy ve Rey aleyhine açtıkları hakaret davasını ilk olarak kazanmış, ancak bu karar 2025'te temyiz mahkemesinde ifade özgürlüğü ve gerçeğe dayalı olmadığı gerekçesiyle bozulmuştu. Macron çifti bu karara itiraz ediyor.

