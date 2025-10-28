Brigitte Macron'un kızı, annesi için tanık kürsüsünde

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron’un kızı Tiphaine Auziere, Paris’te devam eden siber taciz davasında tanık olarak ifade verecek.

Fransa First Lady’sine yönelik “erkek olarak doğdu” iddiasını yayan 10 sanığın yargılanmasında ikinci gün. Sekizi erkek, ikisi kadın olan 41 ila 65 yaşlarındaki sanıklar, çevrim içi taciz suçlamalarından iki yıla kadar hapisle karşı karşıya.



"AİLEM VE TORUNLARIM DERİNDEN ETKİLENDİ"

Brigitte Macron, savcılara verdiği ifadede, 2021’den bu yana sosyal medyada yayılan asılsız iddianın ailesini derinden etkilediğini, özellikle torunlarının “büyükannelerinin bir erkek olduğu” şeklindeki söylemlerden psikolojik olarak zarar gördüğünü belirtti.

First Lady, Ağustos 2024’te suç duyurusunda bulunmuş, ardından Aralık 2024 ve Şubat 2025’te soruşturma kapsamında gözaltılar yapılmıştı.

KOMPLO ÇEVRELERİ VE ABD BAĞLANTISI

Sanıklar arasında, sosyal medyada “Zoe Sagan” takma adıyla tanınan ve komplo teorisi çevrelerinde bilinen 41 yaşındaki halkla ilişkiler uzmanı Aurelien Poirson-Atlan da bulunuyor. Poirson-Atlan, mahkeme öncesinde “asıl mağdurun kendisi olduğunu” öne sürdü.

Bir diğer sanık Jerome C. ise paylaşımlarının “ifade özgürlüğü” ve “hiciv” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Aynı davada yer alan 51 yaşındaki Delphine J. ise 2021’de YouTube kanalında yayınladığı dört saatlik röportajda Brigitte Macron’un aslında “Jean-Michel Trogneux” adında bir erkek olduğu iddiasını ortaya atan “spiritüel medyum” olarak tanınıyor.

ABD'DE DE DAVA AÇILDI

Brigitte ve Emmanuel Macron çifti, Temmuz 2025’te ABD’de muhafazakar yorumcu Candace Owens’a da iftira davası açtı.

Owens, “Becoming Brigitte” (Brigitte Olmak) adlı bir dizi yayınında First Lady’nin erkek olarak doğduğunu ileri sürmüştü.

Macron çiftinin avukatları, ABD’deki dava kapsamında “bilimsel kanıtlar ve fotoğraflarla” bu iddiaların asılsız olduğunu ortaya koymayı planlıyor.



Fransa’daki dava, Cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana aşırı sağ ve komplo teorisyeni çevrelerde yayılan dezenformasyon kampanyalarının ulaştığı boyutu yeniden gündeme taşıdı.