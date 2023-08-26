British Museum çalınan 2 bin tarihi eseri arıyor

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan ve dünyanın en önemli müzelerinden biri olan British Museum’de çalınan tarihi eserleri bulmak için çalışmalara başlandı.

British Museum Başkanı George Obsorne yaptığı açıklamada, "British Museum'dan aralarında altın takılar ve değerli taşların da bulunduğu 2 bin civarında eser çalınmıştı, kurtarma çalışmaları sürüyor. Müze koleksiyonunun tamamı düzgün bir şekilde kategorize edilmedi, hatta kaydedilmedi. Neyin çalındığını bulmak için adli soruşturma yürütülüyor. Çalınan eşyaların bir kısmını kurtarmaya başladık bile" dedi.

Hırsızlıkların müzenin itibarına zarar verdiğini söyleyen Obsorne "Bu yüzden müze adına özür diliyorum" ifadelerini kullandı.