ABD'nin en büyük kenti New York''un Brooklyn ilçesinde farelerle mücadele için, alkollü sıvı içeren kapanların kullanılacağı bildirildi.



Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams, "Ekomille" adı verilen alkol sıvı içeren fare kapanlarını basına tanıttı.



Adams, Rat Trap Inc. adlı özel şirket tarafından geliştirilen fare kapanlarının, içine konulan yemlerle kemirgenleri kendine çekeceği, ardından kova şeklindeki içi alkolle dolu haznesinini içine düşürerek hapsedeceğini aktardı.



Rat Trap Inc. Yöneticisi Anthony Giaquinto da, kapandaki sıvının doğal ve toksik olmayan bir alkol bileşimi olduğunu belirterek, “Kapana kısılan fareler önce sarhoş olup sonra da bilinçsiz halde boğulacaklar.” dedi.



İlk kez Brooklyn bölgesinde kullanılacak olan özel kapanların her birinin yaklaşık 80 fareyi hapsedebileceği kaydedildi.



New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, 2017’de şehirdeki fare popülasyonunu yüzde 70 azaltmak için 32 milyon dolar bütçe ayırdığını açıklamıştı.



New York Sağlık Müdürlüğü, her yıl farelerle ilgili 10 binden fazla şikayet aldıklarını duyurmuştu.



Dünyada en çok ziyaret edilen turistik şehirlerden biri olan New York’ta, özellikle metrodaki rayların arasındaki yiyecek ve içecek atıklarına gelen farelerin popülasyonunun şehirdeki insan nüfusundan fazla olduğu tahminleri yapılıyordu. Ancak 2014’te Columbia Üniversitesinde istatistiksel analiz yönetimiyle yapılan bir çalışmada kentte 2 milyon civarında fare olduğu tahmin edilmişti.