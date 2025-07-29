Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni ortaya çıktı: 52 yıl gizlemişler

Dünyaca ünlü aktör Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni, Hong Kong devlet televizyonunun belgeselinde, 52 yıl sonra ortaya çıktı.

Dövüş filmleri efsanesi Lee'nin, 32 yaşındayken akut beyin ödemiyle değil, epilepsi krizi nedeniyle öldüğü belirtildi.

Naftempoiriki gazetesinde yer alan habere göre bu çarpıcı açıklama, ona çok yakın olan kişilerin ifadeleriyle destekleniyor ve artık dövüş sanatları filmlerinin devinin, bu kadar genç yaşta hayatını kaybetmesinin ana nedeni olarak kabul ediliyor.

YILLARCA GİZLİ TUTULDU

Devlet televizyonu TVB'nin “Ctrl+F The Truth” programının araştırmasında ortaya çıktığı gibi, San Francisco'da doğan ancak Hong Kong kökenli olan aktörün ölümünün gerçek nedeni, onun yarattığı süper kahraman efsanesinin zarar görmemesi için gizli tutuldu.

"KÜÇÜK EJDERHA KIZ" İLE İLİŞKİSİ

Belgesel, Bruce Lee'nin trajik sonunu yaşayan kişilerin röportajlarıyla olayın temel unsurlarını yeniden canlandırıyor ve bunların başında sevgilisi geliyor: Bugün 78 yaşında olan Betty Ting (gerçek adı Tang Meili), Pekin kökenli ve Taipei'de doğdu. 1967 yılında Shaw Brothers film şirketine katıldı ve Hong Kong'da aktris olarak kariyerini geliştirdi.

Betty Ting, 25 yaşındayken o zamanlar evli olan Bruce Lee'nin kendisine yoğun bir şekilde kur yaptığını iddia ediyor. İkisi, onun cazibesi ve “kader” sayesinde romantik bir ilişkiye başladı. Ting, çekimler sırasında onun stilini yönetiyordu ve sette ona sevgiyle “Küçük Ejderha Kız” diyorlardı.

O GECE NELER YAŞANDI?

Aktarılana göre 20 Temmuz 1973'te Bruce Lee, Betty'nin evini ziyaret etti ve saat 19.00'da baş ağrısından şikayet etti. Betty ona sıradan bir ağrı kesici verdi ve dinlenmek için uzanmasını önerdi.

Film yapımcısı ve arkadaşları Raymond Chow ile buluşmayı planlamışlardı, Chow aradığında Betty, Bruce Lee'yi uyandırmaya çalıştı ancak başaramadı. Saat 21.45 civarında Raymond Chow geldi ve Lee'yi baygın halde buldu. Betty'nin kişisel doktoru saat 22.00 civarında ambulans çağırdı ve Bruce Lee acilen hastaneye kaldırıldı.

ÖLÜMÜNDEN SONRA DUYURULDU

Lee'nin ölümünden sonra, ilişkisi kamuoyuna duyuruldu ve Betty şiddetli eleştirilerin hedefi oldu. Başlangıçta, Bruce Lee'nin evinde bayıldığını reddetti, açıklamalarını Raymond Chow'un talimatlarına bağladı ve kafasının karışık olduğunu söyledi. Ayrıca, söz konusu ağrı kesicinin kendisine hiçbir zaman sorun çıkarmadığını iddia etti ve bu daha sonra birçok bilim insanı tarafından da doğrulandı. Betty, toplumun kendisine çok sert davrandığını hissetti.

Program, beyin kanaması, aşırı doz veya diğer söylentilerin olasılığını reddediyor.

ÇEKİMLER SIRASINDA KRAMP VE BAYILMA YAŞAMIŞ

Adli tıp uzmanı Wai-ming Poon, Bruce Lee'nin ölümünden iki ay önce çekimler sırasında kramp ve bayılma geçirdiğini açıkladı. ABD'deki tıbbi raporda “kas spazmları bozukluğu” belirtilmişti.

Ancak 1990'lı yıllara gelinene kadar SUDEP (Epilepsiye Bağlı Ani Açıklanamayan Ölüm) terimi yerleşmedi ve Wai-ming Poon, Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeninin epilepsi olduğunu düşünüyor.

"KAHRAMAN İMAJINI KORUMAK İÇİN"

Tıbbi görüşe göre, yoğun psikolojik stres ve aşırı yorgunluk epileptik nöbeti tetikleyebilir. Bruce Lee'nin kendisine olan yüksek beklentileri, durumunu daha da kötüleştirmiş olabilir. Birçok kişi, onun kahraman imajını korumak için ölümünü epilepsi ile ilişkilendirmekten kaçınmış olabilir.