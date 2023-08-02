Brüksel Havalimanı'na inenler saatlerce kuyrukta bekliyor

Polis bankolarının her ikisinden yalnızca birinin çalışması, yolcuların tepkisine neden oluyor.



Mağdur yolcular, uçaklarının inmesinin üzerinden epey zaman geçmesi nedeniyle valizlerinin kaybolması gibi sorunlar da yaşıyor.



Havalimanı yetkilileri, yaz dönemi nedeniyle yaşanan yoğunluğun normal olduğunu, yolcu sayısının arttığını, izinde olmaları nedeniyle pasaport polislerinin sayısının azaldığını bildiriyor.



Yetkililer, en yoğun saatlerin 06.00-10.00 ile 17.00-20.00 aralıklarında yaşandığını belirtiyor.

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