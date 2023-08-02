Brüksel Havalimanı'na inenler saatlerce kuyrukta bekliyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki havalimanında gelen yolcular, pasaport kuyruklarında saatlerce beklemek zorunda kalıyor.

Brüksel Havalimanı'na inenler saatlerce kuyrukta bekliyor
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Avrupa'nın merkezi konumundaki Brüksel'de son günlerde havalimanında saatlere varan pasaport kuyrukları oluşuyor.

AB vatandaşları için ayrılan kısımdaki sıra nispeten daha çabuk ilerlerken, diğer pasaport sahiplerinin bekleme süresi 2 saati aşabiliyor.

Kuyruktaki yaşlılar ve çocuklar, saatlerce süren yolculuklarının ardından pasaport kuyruğunda oldukça zor anlar geçiriyor.

Brüksel Havalimanı'na inenler saatlerce kuyrukta bekliyor - 1

Polis bankolarının her ikisinden yalnızca birinin çalışması, yolcuların tepkisine neden oluyor.

Mağdur yolcular, uçaklarının inmesinin üzerinden epey zaman geçmesi nedeniyle valizlerinin kaybolması gibi sorunlar da yaşıyor.

Havalimanı yetkilileri, yaz dönemi nedeniyle yaşanan yoğunluğun normal olduğunu, yolcu sayısının arttığını, izinde olmaları nedeniyle pasaport polislerinin sayısının azaldığını bildiriyor.

Yetkililer, en yoğun saatlerin 06.00-10.00 ile 17.00-20.00 aralıklarında yaşandığını belirtiyor.

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