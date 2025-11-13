Brüksel Havalimanı'nda gizemli drone hareketliliği

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, havalimanı civarında drone olduğu düşünülen bir cisim tespit edildi.

Olayın ardından Brüksel Havalimanı'nda uçuşlar yarım saatliğine durduruldu.

Hava trafik kontrol servisi Skeyes, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dün gece iki uçuşun Liege Havalimanı'na yönlendirildiğini belirtti. Hava sahasının güvenli olduğu değerlendirildikten sonra uçuş operasyonları yeniden başlatıldı. Görülen cismin niteliği ise henüz doğrulanmadı.

BELÇİKA'DA NELER OLUYOR?

Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka'nın ardından AB kurumlarına ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın da gündemini drone'lar meşgul ediyor.

Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de drone hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

25 Ekim'de, en az 4 drone'un Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiği belirtilmişti.

1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 drone faaliyeti belirlendiği açıklanmıştı. 2 Kasım akşamı da aynı üste 4 drone gözlemlenmişti. Bu hafta içinde Liege Havalimanı'nda iki kez drone görülmüş, uçuşlar güvenlik nedeniyle durdurulmuştu. Brüksel Havalimanı'nda ise 4 ve 6 Kasım'da gece saatlerinde drone'lar görülmüş, hava trafiğinde aksaklık yaşanmıştı.

Son olarak 10 Kasım'da, Doel Nükleer Santrali ve Liege Havalimanı üzerinde drone faaliyeti tespit edildiği kaydedilmişti.

GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANDI

Konuyla ilgili 6 Kasım'da toplanan Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, şüpheli drone'ların gerektiğinde polis veya askeri müdahale ile etkisiz hale getirilebileceği yönünde karar almıştı. Konsey, bu tehditle mücadele için ayrıca Ulusal Hava Sahası Güvenlik Merkezinin (NASC) 1 Ocak 2026'ya kadar tam olarak faaliyete geçirileceğini duyurmuştu.