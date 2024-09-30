Brüksel Havalimanı'nda grev kararı: Bütün uçuşlar iptal edildi

Brüksel Havalimanı yetkilileri, 1 Ekim Salı günü güvenlik personelinin greve gideceğini ve operasyonlarda ciddi aksama yaşanmasının beklendiğini açıkladı.



Açıklamada, "Yolcuların ve personelin güvenliğini sağlamak için hava yolları, Brüksel Havalimanı ile istişare ederek 1 Ekim'de herhangi bir gidiş uçuşu yapmamaya karar verdi." ifadesi kullanıldı.



Hava yolu firmalarının, etkilenen yolcularla iletişime geçeceğine işaret edilen açıklamada, gidiş yönlü seferi olan yolcuların 1 Ekim'de havalimanına gelmemeleri istendi.

GELİŞ YÖNLÜ SEFERLER DE İPTAL EDİLEBİLİR



Açıklamada, Brüksel'e geliş yönünde seferlerin yapılabileceğine, ancak bunlarda da iptaller olabileceğine dikkat çekilerek, Brüksel Havalimanı'na seferi olan bütün yolcuların uçuşlarının durumunu kontrol etmesi tavsiye edildi.



Brüksel Havalimanı'ndaki grev nedeniyle yaklaşık 50 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor.



Personel, iş yükünün artmasından ve çalışma koşullarının kötüleşmesinden şikayet ediyor.



Havalimanı altyapısını, toplu taşıma seçeneklerini ve dinlenme alanlarını yetersiz bulan çalışanlar, şartlarda iyileştirme talep ediyor.



Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda da 12-13 Eylül'de bagaj, check-in, yakıt ikmali ve güvenlik gibi hizmetlerde çalışanların grevi nedeniyle geliş ve gidiş yönlü bütün uçuşlar iptal edilmişti.

