Brüksel'de 290 balonla eylem: AB'nin Gazze politikaları protesto edildi

Sivil toplum örgütleri Brüksel'de Avrupa Birliği'nin Gazze politikalarını protesto etti. Eylemciler, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın karşısına İsrail saldırılarının devam ettiğini temsilen 290 kırmızı balon yerleştirdi.

Brüksel'de 290 balonla eylem: AB'nin Gazze politikaları protesto edildi

'nın başkenti Brüksel'de (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı binanın önünde protesto düzenlendi.

Sivil toplum örgütleri, kırmızı balonlarla birliğin Gazze politikalarını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu.

Aralarında Handicap International, Save, Oxfam, Action Aid'in de yer aldığı çok sayıda STK, 'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 290'ıncı günü nedeniyle AB Konseyi ve AB Komisyonu önünde bir araya geldi.

Brüksel'de 290 balonla eylem: AB'nin Gazze politikaları protesto edildi - 1
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"ACI VE ISTIRAP DAMGA VURDU"

Göstericiler, toplantının yapıldığı binanın karşısına saldırıların devam ettiğini temsilen 290 kırmızı balon yerleştirdi.

Her balonun üzerine bölgedeki sıkıntıları anlatan mesajlar yapıştıran eylemciler, "Gazze'de hayata 290 gün boyunca acı ve ıstırap damgasını vurdu" yazılı afiş açtı.

Gösteride, Gazze'deki insani felaketin devam etmesine neden olan siyasi eylemsizliğe tepki yükselirken, Gazze halkına somut destek sağlanması için AB ve kurumlarından siyasi liderlik yapması talep edildi.

AB ülkelerini, ateşkes için somut önlemler almaya çağıran göstericiler, Gazze'de çocukların tamamen korunmasız kaldığını ve devam eden şiddetin en ağır bedelini onların ödediklerine işaret etti.

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