Brüksel'de silahlı saldırı: 2 kişi öldü

Brüksel'deki Gare de Midi tren istasyonu yakınlarında iki kişi vurularak öldürüldü, ikisi ağır üç kişi yaralandı.

Olay, uyuşturucu kaçakçılığıyla bilinen bir bölgede meydana geldi.



Bir polis sözcüsü, olayın Belçika'nın başkentinin Saint Gilles bölgesindeki bir kafenin yakınında yaşandığını ve şüphelilerin kaçtığını söyledi.



Brüksel bölgesi yetkilileri, bu yıl Saint Gilles'i başkentin 19 bölgesindeki 14 diğer bölge arasında uyuşturucunun yoğun olduğu bir nokta olarak tanımladı.



Polis şu ana kadar silahlı saldırı ile şehrin yasadışı uyuşturucu ticareti arasında bir bağlantı kuramadıklarını bildirdi.



Adli yetkililerin ilerleyen saatlerde bir açıklama yapması bekleniyor.



Belçika'da son yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı çeteleri arasındaki rekabete bağlı olarak silahlı şiddet olaylarında artış görülüyor.



Brüksel'de ve limanı Latin Amerika'dan yasadışı yollarla ithal edilen kokainin Avrupa'ya ana giriş noktası haline gelen Antwerp'te sokak çatışmaları yaşanmıştı.