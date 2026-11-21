Belçika 'nın Brüksel Başkent Bölgesi hükümeti, ekosistemlere büyük çaplı zarar verilmesini ifade eden "ekokırım" suçunun bölgesel mevzuata girmesini ve ağır çevre suçlarının cezalarının artırılmasını öngören düzenlemeyi onayladı.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın aktardığına göre Brüksel Başkent Bölgesi Çevreden Sorumlu Devlet Sekreteri Ans Persoons, bölge hükümetinin ağır çevre suçlarına yaptırımları artıran kararname taslağını 19 Kasım'da kabul ettiğini duyurdu.

Düzenleme, ekosistemlerin ve doğal çevrenin büyük ölçekli, ciddi, uzun süreli veya geri döndürülemez biçimde zarar görmesi ya da yok edilmesi anlamına gelen "ekokırım" suçunu bölgesel ceza mevzuatına ekliyor.

Yeni adımla çevreye büyük ölçüde zarar veren ve doğa üzerinde kalıcı sonuçlar doğuran suçlara daha ağır yaptırımlar uygulanması amaçlanıyor.

Önemli sulak alanların kurutulması veya yok edilmesi, yer altı sularının ya da akarsuların uzun süre kirletilmesi, zehirli maddelerin geniş çaplı salımı nedeniyle toprak veya su kaynaklarının kullanılamaz hale gelmesi ve tehlikeli atıkların ciddi kirliliğe yol açacak şekilde toplu dökülmesi bu suçlar arasında yer alıyor.

Düzenleme, Avrupa Birliği'nin (AB) çevre suçları direktifini bölgesel mevzuata aktarmayı hedefliyor.

Bu amaçla çevre suçlarının denetlenmesi, önlenmesi, tespit edilmesi, cezalandırılması ve çevresel sorumluluğa dair 25 Mart 1999 tarihli mevzuatta değişiklik yapılması planlanıyor.

Taslağın yürürlüğe girebilmesi için Brüksel Parlamentosu'nun da onayı gerekiyor.

EKOKIRIM SUÇU

Belçika'da 2024'te kabul edilen yeni federal ceza kanunu, eylül ayında yürürlüğe girdi.

Kanun "ekokırım"ı, çevreye ciddi, geniş çaplı ve uzun süreli zarar veren yasa dışı eylemin veya ihmalin, yol açacağı zarar bilinerek kasıtlı şekilde gerçekleştirilmesi olarak tanımladı.

Böylece çevreye ağır zarar verilmesi federal düzeyde ceza gerektiren suçlar arasına girdi.