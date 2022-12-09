Brüksel'de toplanan Avrupalı sağlık çalışanları eylem yaptı

Brüksel merkezli Avrupa Kamu Hizmeti Sendikaları Federasyonu (EPSU), Avrupa Birliği (AB) sağlık bakanlarının toplantısı sırasında protesto yürüyüşü yaptı.



Sektördeki çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik acil değişikliklerin yasalaştırılması çağrısı yapan sendika temsilcileri, Place Madou'da toplandı.



AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na yürüyen kalabalık, "düşük ücret, bütçe eksikliği, personelin güvenliksiz koşullarda çalışması ve tükenmişlik" gibi şikayetlerini dile getiren sloganlar attı.



Temsilciler, sağlık çalışanlarının Covid-19 sırasında "kahraman" ilan edildiklerini ancak sonrasında "unutulduklarını" savundu.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin