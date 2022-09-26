Brüksel'deki alkol yasağının süresi uzatıldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'in merkezindeki semtlerde kamuya açık alanlarda alkol yasağının süresi uzatıldı.

Brüksel'deki alkol yasağının süresi uzatıldı

İlişkili Haberler

SON DAKİKA HABERİ: Rusya'da okula saldırı: 15 ölü, 24 yaralı

SON DAKİKA HABERİ: Rusya'da okula saldırı: 15 ölü, 24 yaralı

Brüksel'in merkezindeki turistik bölgelerde uygulanan yasak, yeni düzenlemeyle en az Ekim 2023'e kadar sürdürülecek.

Uygulama, ilk olarak Şubat 2020'de gece yarısı ile sabah saatleri arasında başlamış, Ekim 2021'de "alkolsüz bölge"nin sınırları yeni cadde ve sokaklar eklenerek genişletilmiş, yasağın süresi 24 saate çıkarılmıştı.

Yasaklı bölgede, tüketirken yakalanmanın cezası 350 euro.

Söz konusu karar, şehrin merkezi bölgelerinde alkollü kişilerin yol açtığı güvenlik sıkıntısı ve gürültü nedeniyle gelen şikayetler üzerine alınmıştı.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...