Brüksel'de kritik İsrail toplantısı: AB cezayı kesecek mi?

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, işgal altındaki Filistin topraklarında insan haklarını ihlal ettiği tespit edilen İsrail'e karşı yaptırımları tartışmak üzere, Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı.

AB, kamuoyundan yükselen çağrıların ardından Hollanda'nın teklifi üzerine, 20 Mayıs'ta İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı "insan haklarına ve uluslararası hukuka uyma" şartı kapsamında incelemeye almıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, anlaşmayı incelemesinin ardından 23 Haziran'da yaptığı "İnceleme çok açık, (Gazze'deki) durumu iyileştirmeliyiz ve İsrail ikinci maddeyi (insan hakları şartı) ihlal ediyor" demişti. Toplantının ana gündem maddesinin bu olması bekleniyor.

Oy birliği gerektirdiği için anlaşmanın tamamen askıya alınması beklenmese de serbest ticaret, araştırma, teknoloji, kültür ve siyasi diyalog gibi ayrı başlıkları içeren anlaşmanın nitelikli çoğunluk gerektiren hükümlerinin askıya alınması muhtemel.

KİMLER KARŞI ÇIKIYOR?

İspanya, İrlanda ve Slovenya, Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını desteklerken Almanya, Avusturya, Çekya ve Macaristan'ın aralarında bulunduğu bazı ülkelerin buna karşı çıktığı biliniyor.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na başkanlık edecek Kallas, toplantı öncesi basına yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani durumu "felaket" şeklinde niteleyerek "(Gazze'deki durum) gerçekten iyileşmediği sürece, hepimiz yeterince şey yapmamışız demektir" dedi.

AB-İsrail arasındaki diyaloglar sonrasında Tel Aviv'in Gazze'deki durumu iyileştirmek için adımlar atmayı kabul ettiğini hatırlatan Kallas, meselenin anlaşmaya varılması değil, bunun uygulanması olduğunu vurguladı.