Brunei Sultanı kimdir? Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah kaç yaşındadır?

Sultan Hassanal Bolkiah yani Brunei Sultanı, 15 Temmuz 1946 yılında doğmuştur. Brunei Sultanlığı'nın 29. Sultanı ve ilk Başbakanıdır. 28. Sultan III. Ömer Ali Seyfettin'in en büyük oğludur.



1946'da Brunei'nin başkenti olan Bandar Seri Begavan'da doğan Hassan, babasının feragatı ile 1968'de taç giymiştir. Kraliçe Elizabeth tarafından şövalye ilan edilmiştir. Brunei, 1984'e kadar Büyük Britanya'nın mandası olarak kalmıştır.



Malezya, Kuala Lumpur'da Victoria Enstitüsü'nde okuduktan sonra, Büyük Britanya Ordusu Harp Okulu'na başlayan Hassan, Eylül 1967 veliaht olarak ilan edilmesinin ardından, mezuniyetine bir yıl kala Brunei'ye dönmüştür. Çok sayıda üniversitenin 'Onursal Doktora'sı da bulunan Hassan, herhangi bir Üniversite bölümünden mezun olmamıştır.



Hassan, 3 milyar değerinde tema parkı olan Jerudong Park'ın sahibidir. Tadilat sebebi ile kapalı olan park, eskiden ücretsiz kullanılabilmekteydi.



Brunei petrol kaynakları olan bir ülke olması sebebiyle, Sultan Hassan petrol kaynaklarının doğal sahibi sayılmakta ve Hassan, bu sebeple dünyanın en zenginleri listesinde yer almaktadır. Forbes Dergisinin 2006 yılında tarihin en zenginleri listesinde 38 milyar dolar ile 11. sırada yer almıştır.



Shell petrol şirketi ülkedeki en etkili kurumdur. Öyle etkilidir ki; ülke için, ingilizce refah devleti manasına gelen 'welfare state' yerine ülkeye 'shellfare state' denilerek, mecazen de olsa Shell Petrol Şirketi'nin devlet için ne kadar refah sağladığı vurgulanmaktadır.