Bu adalar okyanusa gömülüyor. "Deniz giderek yaklaşıyor"

Bijagos takımadalarında yerel halk, yükselen deniz seviyelerinin adalarını tamamen yutacağından korkuyor.

Tropikal Gine-Bissau'nun Atlantik kıyısında yer alan UNESCO Dünya Mirası Alanı, deniz kaplumbağaları, su aygırları, köpekbalıkları ve yaklaşık 850 bin göçmen kuş kolonisine ev sahipliği yapıyor.

Takımadada, çeşitli doğal miras alanlarının yanı sıra yaklaşık 25 bin sakinin geçimini sağladığı geleneksel balıkçılık alanları da bulunuyor.

88 ada ve adacıktan oluşan takımada, 10 bin kilometrekareden fazla bir alanı kaplıyor.

HER YIL İKİ METRE KAYIP VERİLİYOR

Gine-Bissau Biyoçeşitlilik ve Koruma Altındaki Deniz Alanları Enstitüsü'nde (IBAP) idari asistan ve topluluk organizatörü olan Antonio Honoria Joao, "Her yıl, plajın 2 metre kadarını kaybediyoruz." açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 5 bin kişilik nüfusuyla takımadaların en kalabalık adalarından biri olan Bubaque'de yaşayan Joao, AFP'ye adanın "tehlikede" olduğunu söyleyerek, "Elli yıl önce plaj çok genişti. Bugün her yer su altında ve su ilerlemeye devam ediyor." dedi.

“ARAZİYİ ALDIĞIMDA DENİZDEN ALTI METRE UZAKTAYDI”

Adriano Carlos Souarez, 2020 yılından beri bir sahil turizm kampı işletiyor. Bölgeyi şiddetli dalgaların saldırısından korumak için, lastiklerden yapılmış 10 metrelik devasa bir bariyer inşa etti.

Ancak binanın bir kısmı zaten hasar görmüş durumda ve set görevi gören devasa bir pamuk ağacı da kökünden sökülme riski taşıyor.

Souarez, “Bu araziyi aldığımda, denizden beş altı metre uzaktaydı. Ama mesafe azaldı.” dedi ve bir gün evinin yıkılmasını görmekten korktuğunu ekledi.

"Gine-Bissau'nun Stratejik Planı" başlıklı bir hükümet raporuna göre, kıyı şeridi her yıl yedi metreye kadar geriliyor, bu da hem insanları hem de hayvanları tehdit ediyor.

YETKİLİLER YILLARDIR UYARIDA BULUNUYOR

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, küresel ısınmaya bağlı olarak yükselen okyanus seviyeleri ve kıyı bölgelerinde yaşayanlar için oluşturduğu riskler konusunda uzun zamandır uyarıda bulunuyor.

Yetkililer, adaların hayatta kalmasını sağlamak için hükümetin daha fazla yatırım yapması çağrısında bulunuyor.