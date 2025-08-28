Bu hayvanlardan sadece iki tane var: 24 saat silahlı koruma

Kenya’nın merkezindeki bir doğa koruma alanında, dünyada hayatta kalan son iki kuzey beyaz gergedan, 24 saat silahlı korumaların gözetiminde yaşıyor.

Orta Afrika’daki yaşam alanlarında yıllarca süren kaçak avcılık ve iç savaş, bu alt türü yok olma noktasına getirdi.

National Geographic’in 24 Ağustos’ta gösterime giren “The Last Rhinos: A New Hope” (Son Gergedanlar: Yeni Bir Umut) belgeseli, kuzey beyaz gergedanları kurtarma çabalarını konu alıyor.

Film, 2018’de sağlık sorunları nedeniyle 45 yaşında uyutulan erkek gergedan Sudan’ın son anlarıyla açılıyor. Sudan’ın ölümünden geriye, bugün 36 yaşındaki dişi Najin ile 25 yaşındaki kızı Fatu kaldı.

BİLİMDE BİR İLK: TÜP BEBEK GERGEDANLAR

Kurtarma girişimleri, ölen erkeklerden toplanan sperm ile Fatu’dan alınan yumurtaların tüp bebek yöntemiyle döllenmesine dayanıyor. Najin artık yumurta veremeyecek durumda.

Bu yıl bilim insanları, Fatu’dan üç kez yumurta toplayarak toplam 38 kuzey beyaz gergedan embriyosu üretti. Ancak ne Najin ne de Fatu sağlık nedenleriyle taşıyıcı olabiliyor. Bu yüzden embriyolar, akraba tür olan güney beyaz gergedanlara naklediliyor.

TEHLİKE ALTINDAKİ TÜRLER

Bugün dünyada beş gergedan türü yaşıyor. Güney beyaz gergedanların sayısı yaklaşık 17 bin ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından “tehdide yakın” olarak sınıflandırılıyor.

Endonezya’daki Cava gergedanlarının sayısı sadece 50 civarında. İki boynuzlu tüylü Sumatra gergedanı da aynı kaderi paylaşıyor; doğada 50’den az sayıda kaldığı tahmin ediliyor.