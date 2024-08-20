Bu kabilede hiç Alzheimer hastası yok! Amazon'un derinliklerinde uzun yaşamın sırrı saklı olabilir

Bolivya'da bulunan Tsimane kabilesi uzun ömürlülüğe dair ipuçları barındırıyor olabilir.

ABD'nin New Mexico Üniversitesi'nden bir araştırma ekibinin 20 yıl boyunca incelediği 16 bin nüfuslu kabilede hiç Alzheimer vakasına rastlanmadı.

Araştırma ekibinin koordinatörü Bolivyalı doktor Daniel Eid Rodriguez yaptığı açıklamada " Tüm yetişkin nüfus arasında sıfır Alzheimer vakası bulduk. Bu olağanüstü bir durum" dedi.

Kabiledeki 16 bin kişilik nüfus arasında Alzheimer vakasına rastlanmadı ancak yapılan araştırmalar, grubun yaşlı üyelerinin beyin atrofisinin, sanayileşmiş ülkelerdeki aynı yaştakilere kıyasla yüzde 70 daha az olduğunu gösteriyor.



Avcılık, yiyecek toplama ve çiftçilik ile yaşamlarını sürdüren son insan gruplarından olan kabile günün yüzde 10'undan azını hareketsiz aktivitelerde geçiriyor, sanayileşmiş toplumlarda bu oran yüzde 54. İşlenmiş gıdalara, alkole ve sigaraya çok az erişimleri olan Tsimane topluluğunun tükettiği kalorinin sadece yüzde 14'ü yağdan geliyor.

Proteinleri genellikle kuş, maymun ve balık gibi avladıkları hayvanlardan elde eden kabilenin pişirme tarzları arasında kızartma yer almıyor. Araştırmacılar, bu tür yaşam tarzı alışkanlıklarının daha uzun yaşamanın anahtarı olabileceği sonucuna vardı