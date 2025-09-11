Bu kasabayı bir dağ yuttu: Üç dakikada haritadan silindi

And Dağları’na yürüyüş için yola çıkanların rotasında mutlaka yer alan Huaraz, Cordillera Blanca sıradağlarının kapısı olarak biliniyor.

Ancak Huaraz’ın biraz ötesindeki Yungay kasabası, Peru tarihinin en trajik felaketlerinden birinin sembolü olarak hafızalara kazındı.

ÜÇ DAKİKA İÇİNDE HARİTADAN SİLİNDİ



31 Mayıs 1970’te saat tam 15.23’te Peru’nun Ancash bölgesinde meydana gelen şiddetli deprem, Huascaran Dağı’nın zirvesinden devasa bir buz ve kaya kütlesinin kopmasına yol açtı.

Saatte 180 kilometreden fazla hızla aşağıya sürüklenen bu ölümcül çığ, Yungay kasabasını üç dakika içinde haritadan sildi.



O dönem yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı, “Huaylas Koridoru’nun İncisi” olarak anılan Yungay, milyonlarca ton çamur, kaya ve buzun altında kaldı.

Resmi rakamlara göre 18 bin civarında insan yaşamını yitirdi. Yalnızca 400 kadar kişi, çeşitli yollarla hayatta kalabildi.

MEZARLIK SAYESİNDE KURTULDULAR

Facianın en dramatik hikayelerinden biri, kentin mezarlığının bulunduğu yapay tepeye sığınan 92 kişiye ait.

Çamur dalgası vadiden geçerken buraya tırmanmayı başaranlar, üç gün boyunca soğuk ve açlığa karşı hayatta kalmaya çalıştı. Peru ordusu ve komşu ülkelerden gelen yardımlar, helikopterlerle bu tepeye ulaştırıldı.



Yaklaşık 300 çocuk ise o sırada kasabanın kenarındaki bir stadyumda sirk gösterisindeydi. Yüksek konumda bulunan stadyum sayesinde hayatta kaldılar. Tanıklara göre, onları güvenli bölgeye yönlendiren kişi bir palyaçoydu.

EN ÖLÜMCÜL TOPRAK KAYMASI

Bugün Yungay’ın eski yerleşimi, “Campo Santo” adı verilen bir anma alanı ve açık hava müzesi olarak ziyaret ediliyor. 1970 Yungay felaketi, yalnızca Peru’nun değil, dünyanın kayıtlara geçmiş en ölümcül toprak kayması olarak tarihe geçti.

"DAĞIN UTANCI"

Rehber Juan Marquez Sanchez, babasının o gün tepeye kaçan şanslılar arasında olduğunu anlatıyor. Annesi ise çocuk yaşta felaketten sağ kurtulanlardan biri.



Sanchez dağ hakkındaki hikayeleri, “Bizim burada bir söz vardır: Huascaran’ın fotoğrafını çekerseniz, dağ utanır. Olanları bilir, bulutların ardına gizlenir" sözleriyle anlattı.