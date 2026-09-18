Bu kez adres ülkenin en popüler plajlarından biri. Köpek balığı saldırısı yine can aldı

Avustralya 'nın Batı Avustralya eyaletinde yer alan Sorrento Plajı açıklarında köpek balığı saldırısı yaşandı. Havadan ve denizden geniş çaplı arama başlatıldığını duyuran Batı Avustralya Polisi, köpek balığı saldırısına uğrayan sörfçünün hayatını kaybettiğini açıkladı.



Sorrento Plajı, popüler bir plaj olarak biliniyor. Yerel yönetim, saldırının ardından yetki alanındaki tüm plajları kapattığını açıkladı.

HAZİRANDAN BU YANA 4'ÜNCÜ SALDIRI



Son saldırı , hazirandan bu yana Avustralya'da kayıtlara geçen 4'üncü köpek balığı saldırısı oldu.

Geçtiğimiz pazartesi günü Geraldton kentinde bir plajda bir sörfçü saldırıya uğramış, sörfçü ayağını kaybetmişti.

Mayıs ayında Perth yakınlarındaki bir ada açıklarında 38 yaşındaki bir kişi köpek balığı saldırısı sonucu can vermişti.

Haziran ayında ise Batı Avustralya eyaletinin güney kıyıları açıklarında zıpkınla avlanan 35 yaşındaki bir kişi köpek balığı saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti.