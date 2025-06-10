Bu kez karadan gidiyorlar: “Mağrip Direniş Konvoyu” yola çıktı

Tunus ’tan, İsrail ’in Gazze 'de uyguladığı ablukayı kırmak ve Filistin halkına destek vermek amacıyla organize edilen “Mağrip Direniş Konvoyu” yola çıktı. Başkent Tunus’un merkezinde yer alan 5. Muhammed Caddesi'nde toplanan Moritanya, Fas, Cezayir ve Tunuslu yüzlerce aktivist konvoyun ilk durağı olan Tunus’un Susa kentine doğru yola çıktı.

Çok sayıda kişi de Filistin ve Tunus bayrakları taşıyarak konvoyu uğurladı.

"KONVOY KÜRESEL BİR GİRİŞİMİN PARÇASI"

Tunus merkezli Bağımsız Filistin’le Dayanışma Koordinasyonu öncülüğünde düzenlenen konvoya ilişkin açıklama yapan Konvoy Sözcüsü Dr. Muhammed Emin Bennur, “Bu konvoy, Avrupa, Güney Amerika ve Güneydoğu Asya’dan 30’dan fazla ülkenin katıldığı küresel bir girişimin parçası. Gazze’ye kara, deniz ve hava yoluyla ulaşmayı amaçlayan farklı organizasyonlarla eş zamanlı hareket ediyoruz. Bizim hedefimiz kara yoluyla Gazze ulaşmak ve yolculuk boyunca yapacağımız etkinlikler ile Gazze’de yaşananları dünyaya duyurmak” dedi.

Bölge ülkelerinden binlerce gönüllünün katılımıyla devam edecek kara konvoyunun, Tunus’un başkenti dışında Susa, Safakes ve Gabes kentlerinden de katılım olacağını aktaran Bennur, “Tunus’u boydan boya geçtikten sonra Libya ve Mısır üzerinden Gazze Şeridi'ne ulaşmayı planlıyoruz. Gazze’ye Yürüyüş, Küresel Gazze Yürüyüşü ve çok sayıda gemiden oluşan Özgürlük Filosu gibi girişimlerle koordineli çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

