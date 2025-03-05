Bu kez "ünlüler" dolandırdı: 35 milyon dolarlık sahte reklam krizi!

Gürcistan'dan faaliyet gösteren organize bir ağ, hükümetin üç yıl önce yasaklamayı vaat ettiği Facebook ve Google üzerinden Avrupa ve Kanada'daki binlerce tasarruf sahibini 35 milyon dolar dolandırdı.



Bu platformlarda ünlülerin sahte videolarını oluşturan suç örgütü, ekonomist Martin Lewis, DJ Zoe Ball ve maceracı Ben Fogle'ın yer aldığı deepfake videoları, kurgusal haberler, sahte kripto para ve yatırım tavsiyelerini içeren deepfake içerikler üretti.

1 MİLYONDAN FAZLA KAYIT SIZDIRILDI



The Guardian'ın haberine göre, dolandırıcılıktan en çok etkilenenler, çalınan paranın üçte birini (yaklaşık 9 milyon sterlin) oluşturan İngiliz vatandaşları oldu.

Önemli miktarda kurbanla yapılan uzun yazışmalar da dahil olmak üzere 1 milyondan fazla kayıt içeren sızıntı, dolandırıcıların kurbanlarının hayatlarında tam olarak nasıl bir karmaşa yarattığını ortaya koydu.

85 KİŞİLİK DOLANDIRICI EKİBİ



Tiflis'teki üç ofis binasından faaliyet gösteren ve kendilerine 'skameri' (Gürcüce dolandırıcılar) adını veren 85 kişilik bir çağrı merkezi ekibi emeklileri, çalışanları ve küçük işletme sahiplerini tasarruf hesaplarından milyonlarca dolar transfer etmeye ikna etti.



Ortaya çıkan veriler, ekibin Mayıs 2022'den bu yana dünya çapında yaklaşık 6 bin kişiyi 35 milyon dolar dolandırdığını gösteriyor.

ELON MUSK'I DA KULLANDILAR



Bu süreçte genellikle milyarder Elon Musk'ın yer aldığı sahte reklamlar, kurbanlarla anonim olarak iletişim kuran ve iletişim bilgilerini toplayarak ücret kazanan dolandırıcılar tarafından üretildi.



İngiltere'den bir mağdur olan emekli Londra Borsası çalışanı, telefonda 135 saatten fazla zaman geçirdi ve 162 bin sterlinden fazla birikiminden vazgeçmeye ikna edildi.