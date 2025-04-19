Bu rengi daha önce kimse görmedi: Algı sınırlarının ötesinde

İnsanlık, yüz binlerce yıl boyunca dünyayı gözlemledi; ancak bilim insanlarına göre, görsel algımız hala keşfedilmemiş sırlar barındırıyor. ABD’deki bir ekip, daha önce kimsenin görmediği yeni bir renk deneyimlediklerini açıkladı.



Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'den araştırmacılar, gözün retinasındaki koni hücrelerini lazer darbeleriyle uyararak, “Olo” adını verdikleri bu benzersiz rengi ortaya çıkardı. Renk, mavi-yeşil tonlarında tanımlansa da, deneyime katılanlar bu tanımın yetersiz kaldığını söylüyor.



Elektrik mühendisi Ren Ng, “Bu rengin daha önce görülmemiş bir sinyal olacağını tahmin ediyorduk ama beynin buna nasıl tepki vereceğini bilmiyorduk. Sonuç inanılmaz derecede doygun ve etkileyiciydi” dedi.



Araştırmacılar, Olo’nun yalnızca lazerle retinaya müdahale edilerek görülebileceğini, herhangi bir ekran ya da yazılı açıklama yoluyla bu deneyimin aktarılmasının imkansız olduğunu belirtti.



Görme bilimcisi Austin Roorda, “Bu rengi dijital olarak iletmenin bir yolu yok. Gördüğümüz şey sadece bir versiyon; Olo deneyiminin yanında sönük kalıyor” ifadelerini kullandı.



