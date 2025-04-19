Bu rengi daha önce kimse görmedi: Algı sınırlarının ötesinde
Kaliforniya’daki araştırmacılar, lazerle göz hücrelerini uyararak insanların doğal algı sınırlarının ötesinde bir renk deneyimlediğini iddia etti. Yeni renge “Olo” adı verildi.
İnsanlık, yüz binlerce yıl boyunca dünyayı gözlemledi; ancak bilim insanlarına göre, görsel algımız hala keşfedilmemiş sırlar barındırıyor. ABD’deki bir ekip, daha önce kimsenin görmediği yeni bir renk deneyimlediklerini açıkladı.
Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'den araştırmacılar, gözün retinasındaki koni hücrelerini lazer darbeleriyle uyararak, “Olo” adını verdikleri bu benzersiz rengi ortaya çıkardı. Renk, mavi-yeşil tonlarında tanımlansa da, deneyime katılanlar bu tanımın yetersiz kaldığını söylüyor.
Elektrik mühendisi Ren Ng, “Bu rengin daha önce görülmemiş bir sinyal olacağını tahmin ediyorduk ama beynin buna nasıl tepki vereceğini bilmiyorduk. Sonuç inanılmaz derecede doygun ve etkileyiciydi” dedi.
Araştırmacılar, Olo’nun yalnızca lazerle retinaya müdahale edilerek görülebileceğini, herhangi bir ekran ya da yazılı açıklama yoluyla bu deneyimin aktarılmasının imkansız olduğunu belirtti.
Görme bilimcisi Austin Roorda, “Bu rengi dijital olarak iletmenin bir yolu yok. Gördüğümüz şey sadece bir versiyon; Olo deneyiminin yanında sönük kalıyor” ifadelerini kullandı.
ALGININ ÖTESİNDE BİR RENK
İnsan gözü, ışığı üç tip koni hücresiyle algılar: uzun (L), orta (M) ve kısa (S) dalga boylarına duyarlı hücreler. Doğal ışık, bu konileri farklı derecelerde uyarır; ancak M konileri tek başına doğal koşullarda izole biçimde uyarılamaz.
Berkeley ekibi bu sınırlamayı aşarak M konilerini tek başına lazerle uyarmayı başardı.
Bazı uzmanlar ise bu bulgulara temkinli yaklaştı. Londra Üniversitesi'nden görme bilimci John Barbur, “Bu yeni bir renk değil, sadece M konilerinden gelen girdinin ürettiği daha doygun bir yeşil,” diyerek çalışmanın değerini sorguladı.
Bununla birlikte araştırmacılar, “Oz Vizyonu” adını verdikleri bu teknolojinin, yalnızca renk algısını değil, aynı zamanda renk körlüğü ve diğer görsel hastalıklar üzerine araştırmaları da ileri taşıyabileceğini düşünüyor.
Ng’ye göre Olo’nun günlük yaşama entegre edilmesi pek mümkün görünmüyor: “Bu temel bilim. Olo'yu bir televizyon ekranında ya da VR başlıkta görmeniz yakın gelecekte mümkün değil.”
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