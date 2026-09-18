Bu ülke vize süresi geçen turistleri gözaltına alacak. Ziyaret etmek isteyenler dikkat

Avustralya hükümeti, göç oranlarını düşürmek amacıyla bazı önemli düzenlemeler yapıldığını açıkladı.



Ülkede halihazırda 18-30 yaş aralığındakiler, ziyaretçi vizesiyle 3 ay çalışmaları halinde 2 yıl; 6 ay çalışmaları halinde 3 yıl kalma hakkı kazanıyor. Yeni düzenlemeyle bu kişiler, ikinci yıl kalmaya hak kazanmak için 45 bin kişilik, üçüncü yıl için ise 5 bin kişilik kontenjanı bulunan çekilişlere girmek zorunda.

Dün açıklanan düzenlemeler kapsamında Avustralya; öğrencilerin aile fertlerini getirmesini engelleyecek, çalışma ve tatil vizesi başvurularında kura sistemine geçecek ve vize süresini ihlal edenlere yönelik denetimleri artıracak.



"SONUÇLARINA KATLANIRLAR"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Matt Thistlethwaite yaptığı açıklamada, vize sürelerini ihlal eden turistlerin göçmen gözaltı merkezlerine alınacağını söyledi. Thistlethwaite, Avustralya'da kalma hakkı bulunmayan kişilerin, bunun sonuçlarına katlanacağını ve sınır dışı edileceğini de sözlerine ekledi.



Ülkede vize ihlali yapanların sayısının 77 bine yükseldiği belirtiliyor.

Avustralya'da 2015 yılından bu yana, belirli suçları işleyenlerin daimi vizelerinin zorunlu olarak iptal edilmesini öngören politika değişikliğinin ardından göçmen gözaltı merkezlerindeki hükümlü sayısı artış göstermişti.

YENİ DÜZENLEME NELER GETİRİYOR?

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, öğrenci ve ziyaretçi vizelerine yönelik yeni düzenlemeyi dün duyurmuştu.

Bu düzenleme kapsamında, doktora öğrencileri hariç, Avustralya'da öğrenim gören öğrenciler ailelerini ülkeye getiremeyecek.

Düzenlemeden Güneydoğu Asya ve Pasifik ülkelerinin vatandaşları muaf tutulacak.

Ayrıca yeni düzenlemeyle özellikle gezginlerin kullandığı ziyaretçi vizelerine de çeşitli kısıtlamalar getiriliyor.

Ülkede halihazırda 18-30 yaş aralığındaki kişiler, ziyaretçi vizesiyle 3 ay çalışmaları halinde 2 yıl, 6 ay çalışmaları halinde 3 yıl kalma hakkı kazanıyor.

Yeni düzenlemeyle kişiler, ikinci yıl kalmaya hak kazanmak için 45 bin kişilik, üçüncü yıl için ise 5 bin kişilik kontenjanı bulunan çekilişlere girmek zorunda.

Söz konusu düzenlemelerle ülkedeki konut krizinin önüne geçmeyi amaçladıklarını belirten Burke, "Avustralya'ya kalıcı olarak gelmek istiyorsanız, kalıcı vizeye başvurun. Geçerli bir vizeniz yoksa, ülkeyi terk edin." ifadelerini kullandı.