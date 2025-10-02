Bualoi tayfunu Güneydoğu Asya'yı vurdu: 53 ölü

Bualoi Tayfunu’nun vurduğu Güneydoğu Asya'da ölü sayısı artıyor.

Tayland Afet Önleme ve Azaltma Dairesi (DDPM) raporunda, muson yağışlarının devam ettiği ülkede sel, su taşkınları ve toprak kaymalarından 17 ilde 82 bin hanenin ve 270 binden fazla kişinin etkilendiği açıklandı. Hayatını kaybeden kişilerin sayısının 8’e yükseldiği belirtildi. Tayland Meteoroloji Dairesi, şiddetli yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Bualoi Tayfunu’nun Tayland’ın yanı sıra Filipinler ve Vietnam’da neden olduğu yıkım da büyüyor. Evlerin sular altında kaldığı, ulaşım sistemlerinin felç olduğu Vietnam’da yetkililer, yüzlerce kişinin yaralandığını ve can kaybının artmaya devam ettiğini aktardı. Son açıklamalara göre 26 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de hala kayıp.

Filipinler’de ise Bualoi Tayfunu’nun neden olduğu afetlerde can kaybı 19’a, yaralı sayısı ise 88’e ulaştı. Yetkililer ayrıca, 21 kişinin kaybolduğunu ve 100 binden fazla evin zarar gördüğü açıkladı.

Filipinler dün 6,9'luk depremle sarsılmıştı. En az 69 kişinin hayatını kaybettiği onlarca kişinin yaralandığı deprem sonrası ülkede aralarında kilise ve okulların da olduğu pek çok bina yıkılmıştı.