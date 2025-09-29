Bualoi tayfunu Vietnam'a ulaştı: 1 ölü, 12 balıkçı kayıp

Güney Çin Denizi'nde saatte 117 kilometre hıza ulaşan Bualoi tayfunu, şiddetini bir miktar azaltarak yerel saatle sabah 08.00'da Vietnam'da karaya ulaştı.

250 bin kişinin tahliye edildiği Da Nang ve Hue şehirlerinde 8 metreye kadar ulaşan dalgalara neden olan dev fırtınada bir kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

4 BALIKÇI TEKNESİ BATTI



Quang Tri eyaleti açıklarında dev dalgalar nedeniyle dört balıkçı teknesi battı, 12 balıkçı kayboldu.

Tayfun öncesinde hükümet 250 binden fazla kişiyi tahliye etti. Orta eyaletlerdeki dört havaalanı kapatılırken yüzlerce uçuş iptal edildi veya ertelendi. Cumartesi gününden bu yana ülkenin büyük bölümünde şiddetli yağışlara yol açan fırtına nedeniyle yetkililer, ciddi sel ve heyelan riskine karşı uyarıda bulunmuştu.

FİLİPİNLER'DE 10 ÖLÜ

Güney Çin Denizi’ne bakan uzun bir kıyı şeridine sahip olan Vietnam, sık sık tayfunlara maruz kalıyor. Geçen hafta Bualoi tayfunu nedeniyel Filipinler’de en az 10 kişi ölmüştü.