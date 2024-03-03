Bucaspor 1928 seriye taktı

Rakibini tecrübeli yıldızları Erhan Çelenk ve Yasin Öztekin'in golleriyle dize getiren sarı-lacivertliler, 54 puana ulaşıp 3'üncü sıradaki yerini korudu. Son 4 karşılaşmada evinde Altınordu ve Ankara Demirspor'u 1-0, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ve Bursaspor'u 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler kalesinde gol görmeyerek alkış topladı.



Devre arasında kadrosu büyük oranda dağılıp takımı yenileyen İzmir temsilcisi, yaşadığı sıkıntılara rağmen son 6 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak yakaladığı çıkışla rakiplerine gözdağı verdi. Hafta içi bay takım olacak Buca ekibinde iç sahada oynanacak Adıyaman FK maçı öncesi Nizamettin ve Emre Erdem'in cezaları sona ererken, Yılmaz ve Şerif'in tedavileri sürüyor.