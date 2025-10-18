Buckingham’da tarihi karar: Prens Andrew tüm kraliyet unvanlarını bıraktı

Prens Andrew, Buckingham Sarayı aracılığıyla yaptığı açıklamada, York Dükü unvanı da dahil olmak üzere tüm kraliyet unvanlarını ve nişanlarını kullanmayı bıraktığını açıkladı.

Andrew, yaptığı açıklamada “Kral ve ailemle yaptığım görüşmeler sonucunda, hakkımdaki devam eden suçlamaların Majesteleri’nin ve kraliyet ailesinin çalışmalarına gölge düşürdüğü konusunda hemfikir olduk. Bu nedenle, aileme ve ülkeme olan görevimi önceliklendirmek adına unvanlarımı ve onurlarımı kullanmama kararı aldım. Daha önce de belirttiğim gibi, hakkımdaki iddiaları şiddetle reddediyorum” ifadelerini kullandı.

UNVANLAR TEKNİK OLARAK DURUYOR AMA KULLANILMAYACAK

Prens Andrew, doğuştan “prens” olduğu için bu unvanını koruyacak. Ancak York Dükü unvanı teknik olarak varlığını sürdürse de fiilen kullanılmayacak.

Kral Charles’ın onayıyla alınan karar, kraliyet ailesinin itibarını koruma amacı taşıyor.

Andrew, daha önce de tüm askeri rütbeleri ve hayır kurumlarıyla bağlantılarını kaybetmiş, “Majesteleri Kraliyet Yüceliği (HRH)” hitabını kullanması yasaklanmıştı.

SARAH FERGUSON ARTIK "YORK DÜŞESİ" DEĞİL

Andrew’ın eski eşi Sarah Ferguson da “York Düşesi” unvanını kullanmayacak, yalnızca kendi adıyla anılacak.

Ancak çiftin kızları Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie’nin unvanlarında değişiklik olmayacak.

SARAYDA KRİTİK EŞİK AŞILDI

Kararın, Buckingham Sarayı’nda yapılan üst düzey toplantıların ardından alındığı ve saray yetkililerinin “itibar riski” konusunda endişe duyduğu bildirildi.

Kral Charles ve Prens William’ın da sürece dahil olduğu, Andrew’ın kendi rızasıyla adım attığı belirtildi.

PRENS ANDREW NE İLE SUÇLANIYOR?

Karar, Andrew’a yönelik iddiaların yeniden gündeme geldiği bir haftada alındı.

Geçtiğimiz günlerde, 2023’te intihar eden Virginia Giuffre’nin ölümünden sonra yayımlanacak anı kitabından bölümler Guardian gazetesi tarafından yayımlanmıştı.

Giuffre, kitapta “Prens Andrew benimle seks yapmanın doğuştan hakkı olduğunu düşünüyordu” ifadelerini kullanmıştı.



Giuffre, 17 yaşındayken Andrew tarafından cinsel ilişkiye zorlandığını iddia etmiş, 2022’de taraflar 12 milyon sterlinlik bir tazminat karşılığında mahkeme dışında anlaşmaya varmıştı. Andrew suçlamaları reddetmişti.

EPSTEIN BAĞLANTISI

ABD’de yayımlanan yeni belgelerde ise Andrew’ın 1999–2006 yılları arasında Jeffrey Epstein’ın özel jetinde dört kez seyahat ettiği görüldü.

Belgelerde, bu uçuşlarda Ghislaine Maxwell, ünlü şef Adam Perry Lang ve bazı korumaların da bulunduğu yer aldı.