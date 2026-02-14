Budist keşiş Olimpiyat'a damga vurdu

Güney Kore’nin snowboard'da kazandığı tarihi Olimpiyat madalyaları, ülkede uzun yıllar popüler olmayan bir branşa kendini adamış Budist keşişi gündeme taşıdı.

Bongsunsa Tapınağı’nın baş keşişi olan ve kendisi de snowboard yapan Hosan, 20 yılı aşkın süredir genç sporculara verdiği destekle dikkat çekiyor.

GÜNEY KORE'NİN İLK ALTIN MADALYASI

Bu ay İtalya’da düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nda Güney Kore, snowboard branşında üç madalya kazandı. Spor tarihine geçen bu başarı, ülkenin snowboard'daki ilk altın madalyasını da içeriyor.

Tapınak tarafından AFP’ye yapılan açıklamaya göre madalya kazanan üç sporcu, Hosan’ın kurduğu Dharma Snowboard Yarışması’nda yetişen “Dharma Kids” arasında yer alıyor.