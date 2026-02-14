Budist keşiş Olimpiyat'a damga vurdu
14.02.2026 11:54
Hosan, snowboard ile ilk kez 1995 yılında bir kayak merkezinin güvenliği için dua etmeye davet edildiğinde tanıştı.
Güney Kore’nin snowboard alanında kazandığı altın Olimpiyat madalyalarının arkasından Budist bir keşiş çıktı.
Güney Kore’nin snowboard'da kazandığı tarihi Olimpiyat madalyaları, ülkede uzun yıllar popüler olmayan bir branşa kendini adamış Budist keşişi gündeme taşıdı.
Bongsunsa Tapınağı’nın baş keşişi olan ve kendisi de snowboard yapan Hosan, 20 yılı aşkın süredir genç sporculara verdiği destekle dikkat çekiyor.
GÜNEY KORE'NİN İLK ALTIN MADALYASI
Bu ay İtalya’da düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nda Güney Kore, snowboard branşında üç madalya kazandı. Spor tarihine geçen bu başarı, ülkenin snowboard'daki ilk altın madalyasını da içeriyor.
Tapınak tarafından AFP’ye yapılan açıklamaya göre madalya kazanan üç sporcu, Hosan’ın kurduğu Dharma Snowboard Yarışması’nda yetişen “Dharma Kids” arasında yer alıyor.
SPORU BUDİZM İLE ÖZDEŞLEŞTİRDİ
Yoğun programı ve önceden planlanmış ibadetleri nedeniyle AFP’ye konuşmayı reddeden Hosan, snowboard'la ilk kez 1995 yılında bir kayak merkezinin güvenliği için dua etmeye davet edildiğinde tanıştı.
Orada genç sporcularla sohbet eden keşiş, snowboardun sunduğu özgürlük duygusunun Budizm’in “gerçek özgürlük” anlayışını yansıttığını düşündü.
MADDİ ZORLUKLARA KARŞI YARIŞ
Genç sporcuların antrenman masraflarını karşılamakta zorlandığını, bazılarının yarı zamanlı işlerde çalışmak zorunda kaldığını öğrenen Hosan, para ödüllü bir yarışma başlattı. Zamanla diğer Budist din adamları da girişime destek verdi.
Snowboard Güney Kore’de uzun süre geniş kitlelere ulaşamadı. Ancak Hosan’ın başlattığı yarışma, zamanla genç yetenekler için önemli bir platforma dönüştü.
2018 Pyeongchang Olimpiyat Oyunları’nda Güney Kore’ye snowboardda ilk madalyayı kazandıran Lee Sang-ho da bu organizasyonda yarışan isimler arasındaydı.