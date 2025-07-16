Budist keşişleri baştan çıkarıp şantaj yapan kadın gözaltına alındı

Güney Asya ülkesi Tayland’da iddiaya göre Budist keşişleri baştan çıkararak cinsel ilişkiye giren, ardından ilişkilerini gizlemek için keşişlerden yüksek meblağlarda para isteyerek şantaj yapan bir kadın gözaltına alındı.



CNN International’ın aktardığına göre, son haftalarda ülke gündemine yansıyan bu durum, Budist keşişler için geçerli olan “bekaret” kuralının olası ihlalini teşkil etmesi dolayısıyla Budist kurumları sarsmış, kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Tayland Kraliyet Polisi Merkez Soruşturma Bürosu, yaptığı açıklamada, “skandala karışan” en az dokuz din insanının görevden alındığını duyurdu.



3 YILDA 11,9 MİLYON DOLAR KAZANMIŞ



30’lu yaşlarındaki Wilawan Emsawat isimli şüpheli kadın, başkent Bangkok’un kuzeyindeki Nonthaburi’deki evinden gözaltına alındı. Şüpheliye haraç, para aklama ve çalıntı mal alma suçlamaları yöneltildi.



Polisin açıklamasına göre, emniyet görevlileri, üst düzey bir keşişe Tayland’ın kuzeyindeki bir tapınağa ait banka hesabından üst düzey bir din insanı tarafından havale yapıldığını tespit etti.



Gözaltına alınmadan önce basına açıklama yapan kadın, ilişkilerinden birini kabul ederek bahsi geçen keşişe kendisinin para verdiğini savundu.



Polis, Wilawan’ın mali kazanç sağlamak adına üst düzey din insanlarını özellikle hedef aldığını, pek çok keşişin Wilawan ile romantik ilişkiye başlamalarının ardından kendisine yüksek meblağlarda para gönderdiğini açıkladı.



Açıklamaya göre, son üç yılda kadının banka hesabında 385 milyon baht (11,9 milyon dolar) para yatırılmış, bu paranın çoğu ise çevrimiçi kumar sitelerinde harcanmıştı.



BİNLERCE FOTOĞRAF, VİDEO VE SOHBET KAYDI BULUNDU



Merkez Soruşturma Bürosu’ndan Jaroonkiat Pankaew, soruşturmanın geçen ay başladığını, soruşturmanın başlamasını tetikleyen olayın ise üst düzey bir din insanının aniden Bangkok’taki ünlü bir tapınaktan ve buradaki görevinden ayrılması olduğunu anlattı. Yapılan inceleme ise bu kişinin Wilawan’ın şantajına maruz kaldığını, kadının adama hamile olduğunu söyleyerek kendisinden 222 bin dolar (7,2 milyon baht) istediğini ortaya koydu.



Jaroonkiat, polisin “bu kadının tehlikeli olduğuna ve onu mümkün olan en kısa süre içinde gözaltına almak gerektiğine inandığını” söyledi.



Basına yansıyan haberlerde, kadının cep telefonunda binlerce fotoğraf ve videonun yanı sıra keşişlerle samimi ilişkilerini ortaya koyan sohbet kayıtlarının bulunduğu aktarıldı.



Olaya karışan keşişlerin büyük bir kısmının Theravada Budizmi’ne mensup olduğu, bu sebeple kadınlara dokunmaktan bile kaçınmalarının beklendiği bilgisi verildi.

