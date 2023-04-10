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Budist lider Dalay Lama'ya pedofili suçlaması

Tibet Budizmi'nin ruhani lideri Dalay Lama tüm dünyanın gündeminde. 14. Dalay Lama Tenzin Gyatzo, bir erkek çocuğu dudağından öptü, ardından dilini çıkartarak çocuktan "diline dokunmasını" istedi. İnfial yaratan görüntüler sonrası Dalay Lama özür mesajı yayınladı.

Budist lider Dalay Lama'ya pedofili suçlaması

'ın kuzeyinde şubat ayında düzenlenen bir etkinlikte kaydedilen bir görüntü infial yarattı.

Dalay Lama kendisine sarılmak isteyen küçük çocuğu önce dudaklarından öptü. Daha sonra dilini çıkartan Budist lider çocuktan "diline dokunmasını" istedi.

"Taciz" ve "pedofili" suçlamalarının ardından Dalay Lama'nın ofisinden özür mesajı yayınlandı.

Ruhani liderin "masumca ve çocukça bir şaka yaptığı" savunuldu. 1989 yılında nobel Barış ödülüne layık görülen 87 yaşındaki Dalay Lama'nın başta çocuk ve ailesi olmak üzere, tüm dünyadan özür dilediği, olaydan "üzüntü" duyduğu vurgulandı.

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