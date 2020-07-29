Bugün dünyanın en karizmatik kedilerinin günü: Dünya Kaplan Günü

Doğal Hayatı Koruma Derneği (WWF), 29 Temmuz Dünya Kaplan Günü için bir bildiri hazırladı.

Yaşadığı ekosistemdeki besin piramidinin en üstünde yer alan yırtıcılardan olan kaplanların 10 yıl önce sayılarının yalnızca 3 bin 200 olduğuna dikkat çeken dernek, bugün 5 ülkede doğal ortamında yaşayan kaplanlarının sayısının neredeyse iki katına çıktığını belirtti.

POPÜLASYON BİR YILDA YÜZDE 97 AZALDI

Derneğin yayınladığı bildiride şu açıklamaya yer verildi:

"Bugün, Dünya Kaplan Günü!



Tam 10 yıl önce doğal ortamında yaşayan kaplan sayısının sadece 3.200 olduğunu biliyor muydunuz? Kaplan popülasyonu geçtiğimiz yüzyıla göre %97 oranında azalırken bilim insanları bu rakamı bir kırılma noktası ve geri dönüşü zor bir durum olarak tanımladı. Tüm dünya 2010 yılında kaplanları yok olma eşiğinden kurtarmak için biraraya geldi. Son 10 yılda büyük bir başarı elde edildi ve hükümetler, çevre örgütleri, doğa koruma uzmanları, yerel halk gibi birçok bileşenin ortak mücadelesiyle bugün 5 ülkede kaplan sayısı neredeyse iki katına çıktı!



Kaplanlar, sağlıklı bir ekosistemin devamlılığında önemli bir role sahipler. Bir kaplanın korunması yaklaşık 100 kilometrekare büyüklüğünde bir alanın korunması anlamına geliyor. Böylece sadece kaplan değil bu alanda yaşayan gergedan, fil, boz ayı, orangutan gibi tehdit altındaki pek çok tür de korunmuş oluyor.



Biyolojik çeşitlilik, ekosistemler ve insanlar arasında bir köprü olan kaplanlar, yaşam alanlarının çoğunda tarımsal faaliyetler yapıldığı, kereste ticareti için ormanların yok edilmesi nedeniyle evlerini kaybediyorken günümüzde yasa dışı avcılık, yaban hayat ticaret, insan-kaplan çatışması da karşılaştıkları önemli tehditler arasında."

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