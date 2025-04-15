Bukele, Trump’la görüştü: Yanlışlıkla sınır dışı edilen göçmen geri gönderilmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump ve Güney Amerika ülkesi El Salvador’un Devlet Başkanı Nayib Bukele, 14 Nisan Pazartesi günü Beyaz Saray’da bir araya geldi. Bukele, ABD Yüksek Mahkemesi’nin Trump yönetiminin ABD'ye geri getirilmesini kolaylaştırmasına hükmettiği Kilmar Abrego Garcia hakkında da açıklamada bulundu.



Bukele, Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin “yanlışlıkla” El Salvador’a gönderdiğini kabul ettiği Abrego Garcia’yı ABD’ye geri gönderme planlarının olmadığını belirterek bunun “ülkeye bir teröristi sokmak” gibi bir durum olacağını savundu. ABD’li yetkililer de Yüksek Mahkeme kararına karşın Garcia’yı ABD’ye geri getirme zorunluluklarının olmadığını iddia etti.



BUKELE: BİR TERÖRİSTİ NASIL ABD’YE KAÇIRABİLİRİM?



Trump yönetimi, Bukele’nin de yardımıyla çete üyesi oldukları iddiasıyla yüzlerce kişiyi El Salvador’a sınır dışı etmiş, Güney Amerika ülkesinin bunun karşılığında 6 milyon dolar aldığı belirtilmişti. Göçmenler, El Salvador’da “yeryüzündeki cehennem” olarak da bilinen mega hapishaneye gönderilirken, Garcia’nın “yanlışlıkla” ABD’den El Salvador’a gönderildiği anlaşılmıştı. ABD hükümeti, öncesinde Maryland'de yaşayan Garcia’nın sınır dışı edilmesini “idari hata” sözleriyle tarif etmişti.



Bir ABD İç Güvenlik Bakanlığı yetkilisi, dün mahkemeye sunulan resmi bir belgede “yabancı bir egemen ülkede tutuklu bulunan bir yabancıyı zorla geri alma yetkilerinin olmadığını” savundu.

Bukele de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Abrego Garcia’yı ABD’ye geri getirme yetkisi olmadığını iddia etti. Bukele, “Bu, saçma bir soru. Bir teröristi nasıl Birleşik Devletler’e kaçırabilirim?” diye sordu. ABD yönetimi,Garcia’nın MS-13 çetesinin üyesi olduğunu savunuyor. Garcia’nın avukatı ise bu iddiaları reddediyor, ABD’nin elinde bu yönde inandırıcı bir kanıt olmadığını belirtiyor.



TRUMP’TAN CNN’E TEPKİ, CNN’DEN YANIT



ABD Başkanı Trump, dünkü görüşmede söz konusu göçmenin ABD’ye geri getirilmesi yönünde emir verilip verilemeyeceği yönündeki soruyu soranların “hasta insanlar” olduğunu savundu.

Trump, Oval Ofis’teki görüşme sırasında CNN’den gazeteci Kaitlan Collins’e de sık sık sözlü tacizde bulundu.



The Independent’ın aktardığına göre, Trump, Collins’in her iki lideri de Garcia’nın durumu hakkında “sıkıştırması” üzerine CNN’in ABD’den nefret ettiği savundu, gazetecinin kendisinin de “düşük seviyeli” olduğunu iddia etti.

CNN’den Dana Bash ise Trump’a yanıtında, “Başkan Trump’ın Oval Ofis’te CNN’in ülkemizden nefret ettiğini duyduk. CNN ülkemizden nefret etmiyor” diye konuştu.



Söz konusu basın toplantısı sırasında Collins Trump’a Yüksek Mahkeme kararını hatırlatmış, Trump ise “Neden sadece ‘suçluları ülkemizden uzak tutmamız harika bir şey değil mi?’ demiyorsunuz? Neden sadece bunu söyleyemiyorsunuz? Bu yüzden artık sizi kimse izlemiyor” demişti.

